Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni - Son Dakika
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Sağlık

Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni

Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni

Rektör Hatipler, hekim adaylarına güler yüzlü olmalarını ve adaletli davranmalarını tavsiye etti.

16.09.2024 16:48
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni'nde doktor adaylarına hastalarına karşı "güler yüzlü" olmaları tavsiyesinde bulundu.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Tıp Fakültesi'ne başlayan 270 hekim adayı beyaz önlük giydi.

Rektör Hatipler, törende yaptığı konuşmada, tıpta etik ve adalet konusunun hem hastalar hem de hekimler açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Hekimlerin her şeyden önce adaletli olmayı ön planda tutması gerektiğini belirten Hatipler, "Sevgili gençler her hastanızı kendiniz ve yakınınız gibi düşünün ama işinizi profesyonelce yapın. Zira siz mühendisin şekil verdiği metalin, mimarın döktüğü betonun değil yaratılmışların en şereflisi olan insanı ele alıyorsunuz. Bir güler yüzünüz, bir tatlı sözünüz ile hastalarınızın manevi dünyalarını da tedavi edin." dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da hekim adaylarının yaşamlarında yeni bir sayfa açtığını dile getirdi.

Eğitim süresinin hızlı geçeceğini anlatan Üstündağ, "Sizler çok donanımlı hekimler olarak yetişecek ve dünyanın dört bir tarafında en değerli varlık olan insanın sağlığını korumaya, tedavisine katkıda bulunmaya başlayacaksınız." diye konuştu.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ise insanlara yardımcı olmanın ve onların sıkıntısını gidermenin bir hekim için mutluluk verici olduğunu belirterek, hekimliğin bir meslek değil yaşam biçimi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Hatipler, Tıp Fakültesini en yüksek puanla kazanan Rabia Hocaoğlu'na beyaz önlük giydirdi.

Beyaz önlük andının okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni - Son Dakika

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