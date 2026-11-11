TOGÜ Hastanesi plastik cerrahi bölümü doku onarımı ve estetik hizmeti sunmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TOGÜ Hastanesi plastik cerrahi bölümü doku onarımı ve estetik hizmeti sunmaya başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOGÜ Hastanesi plastik cerrahi bölümü doku onarımı ve estetik hizmeti sunmaya başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TOGÜ Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü, Op. Dr. Yunus Başar'ın göreve başlamasıyla hasta kabulüne başladı. Bölümde doku onarımı, zor yara tedavisi, yüz kırıkları ve el cerrahisinin yanı sıra burun estetiği ve kepçe kulak gibi işlemler yapılıyor.

TOGÜ Hastanesinde plastik cerrahi bölümü hasta kabulüne başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü, Op. Dr. Yunus Başar'ın göreve başlamasıyla hasta kabulüne başladı.

Bölümde doğuştan gelen veya sonradan oluşan doku kayıplarının onarımı, iyileşmesi güç yaraların tedavisi, yüz kemiklerindeki kırıkların cerrahi tedavisi ve el cerrahisi ameliyatları gerçekleştiriliyor.

Bölümde rekonstrüktif cerrahi hizmetlerinin yanı sıra estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara yönelik operasyonlar da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda burun estetiği, kepçe kulak ameliyatı, meme estetiği, karın germe ve yağ alma işlemleri hastalara sunulan hizmetler arasında yer alıyor.

Op. Dr. Yunus Başar, onarıcı cerrahinin plastik cerrahinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu ameliyatlarla hasar gören dokuların onarılmasının ve işlev kayıplarının giderilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerPlastikHastaneGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama “7 şart yerine getirilmezse...“ İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı 12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
10:54
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10:42
Serdal Adalı’dan Talisca’yı bekleyenlere kötü haber
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:59:05. #7.13#
SON DAKİKA: TOGÜ Hastanesi plastik cerrahi bölümü doku onarımı ve estetik hizmeti sunmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android