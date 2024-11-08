Tokat'ta Mobil Diş Sağlığı Projesi - Son Dakika
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Sağlık

Tokat'ta Mobil Diş Sağlığı Projesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, kırsalda diş sağlığı hizmeti sunarak toplum sağlığını geliştiriyor.

08.11.2024 22:04
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, sosyal sorumluluk projeleriyle kırsalda sağlık imkanlarını geliştiriyor

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, kırsal alanlarda ağız ve diş sağlığı hizmetine erişimi kolaylaştıran sosyal sorumluluk projeleriyle toplum sağlığına katkı sağlamaya devam ediyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, kırsal alanlarda ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için hayata geçirdiği "Ağız ve Diş Sağlığına Engelsiz Erişim: Üniversitemizden Köylerimize Diş Sağlığı İçin Mobil Çözüm" projesinin ikinci etabını Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde başarıyla tamamladı. Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temur, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Balcı Yüce ve Koordinatör Doç. Dr. Tuba Karabey'in öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, diş hekimliği fakültesi öğrencileri köy halkına gönüllü sağlık hizmeti sundu. Hastanelere ulaşımda zorluk çeken köy sakinlerine diş sağlığı taramaları ve tedavileri sağlanarak ağız sağlığının korunması ve bilgilendirilmesi konusunda farkındalık oluşturuldu. Proje, hem öğrencilerin uygulamalı eğitimine katkı sağlıyor hem de sosyal sorumluluk bilinciyle topluma doğrudan hizmet sunuyor. Üniversite tarafından kurulan mobil klinikte, diş hekimleri çok sayıda hastaya tedavi uygulayarak Ormandibi köyünde büyük ilgi gördü. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle köylerdeki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaya ve yerel halkın sağlık ihtiyaçlarına çözüm getirmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Tokat'ta Mobil Diş Sağlığı Projesi - Son Dakika

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