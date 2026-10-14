Trabzon Araklı\'da diyaliz hastası, yol uygun olmadığı için el arabasıyla taşınıyor

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Değirmencik Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası İsmet Bıyık, ulaşım sorunu nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Haftanın belirli günlerinde diyaliz tedavisi için hastaneye gitmek zorunda olan Bıyık'ın evine kadar uzanan yol, ambulansın ve hasta taşıma araçlarının ulaşımına uygun olmadığı için sıkıntı yaşanıyor. Ambulansın zaman zaman evine yaklaşık bir kilometre mesafede kalmak zorunda olduğu, hastanın ise el arabası ve yakınlarının yardımıyla taşındığı belirtiliyor. Diyaliz hastalarını evlerinden alarak hastaneye götüren servis aracı da evine kadar ulaşamayınca, yakınları İsmet Bıyık'ı sırtlarında veya el arabasıyla taşımak zorunda kalıyor.

Hasta ve yakınları, yolun betonlanması için belediyeden daha önce defalarca söz verildiğini ancak herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu. Büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten aile, yolun yapılmasını ve evlerine güvenli ulaşımın sağlanmasını istiyor.