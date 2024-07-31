Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının karaciğeri, Erzurum'daki hastaya nakledildi.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi, organ bağışında bulundu.
Organ nakli ekibi tarafından alınan karaciğer, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastaya nakledildi.
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