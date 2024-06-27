Trabzon'da CERAB Tekniğiyle Hastanın Sağlığına Kavuşması - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon'da CERAB Tekniğiyle Hastanın Sağlığına Kavuşması

Trabzon\'da CERAB Tekniğiyle Hastanın Sağlığına Kavuşması

Trabzon'da yürüme mesafesinde kısalma ve ağrı şikayetleriyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 74 yaşındaki hasta, CERAB tekniğiyle sağlığına kavuştu. Hastanenin kalp ve damar cerrahisi kliniğinde yapılan tetkikler sonucunda ciddi tıkanıklıklar tespit edilen hastaya, CERAB tekniği uygulandı. Bu yöntemle hastanın damarları yeniden yapılandırılarak kan akışı sağlandı ve yürüme şikayetleri ortadan kaldırıldı. Kalp ve damar cerrahisi uzmanları, bu teknikle hastaların daha düşük riskle tedavi edilebildiğini belirtti. Hastanenin başhekimiyse, hastalarına en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

27.06.2024 11:55
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Trabzon'da yürüme mesafesinde kısalma ve ağrı şikayetleriyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 74 yaşındaki hasta, CERAB (Kaplı Stent ile Aortik Bifurkasyonun Endovasküler Rekonstrüksiyonu) tekniğiyle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Şen (74), yürüme mesafesinde kısalma ve kladukasyo (yürüme ağrısı) şikayetleriyle hastanenin kalp ve damar cerrahisi kliniğine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde karın içerisindeki aort damarı ve bacaklara giden damarlarında ciddi tıkanıklıklar tespit edilen Şen'e, CERAB tekniğinin uygulanmasına karar verildi.

Açık cerrahinin yüksek risk taşıdığı hastalarda tercih edilen bu yöntemle Osman Şen'in karın içerisindeki aort damarı ile bacakları besleyen damarları yeniden yapılandırılarak kan akışı sağlandı ve yürüme şikayetleri ortadan kaldırıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kalp ve damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Ali Fuat Karaçuha, "Aort damarı tıkanıklığı hastalığının tedavisinde geleneksel cerrahi yaklaşımlara uygun olmayan yüksek riskli hastalarda, endovasküler tedaviler minimal invaziv bir seçenek olarak önemli alternatif sunmaktadır. Greft stentlerin kullanılmasıyla yapılan bu teknik, hastalarda daha düşük morbidite ve mortalite oranlarıyla sonuçlanmakta, bu da tedavi başarısını artırmaktadır." ifadesini kullandı.

Tedavi ekibinde yer alan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. İbrahim Düzcan da "CERAB tekniği, özellikle yaşlı ve cerrahi risk taşıyan hastalar için umut verici bir tedavi yöntemi. Osman Şen'in tedavisinde bu yeni yöntemi başarıyla uyguladık ve olumlu sonuçlar aldık. Bu tür yenilikçi teknikler, hastanemizin tedavi başarısını daha da artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Başhekim Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın da bu yenilikten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu tür başarılı operasyonlar, hastanemizin ileri teknoloji ve deneyimli uzman kadrosu sayesinde mümkün olmaktadır. Amacımız her zaman hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaktır. Osman Şen'in tedavi süreci başarıyla tamamlanmış olup kendisi sağlığına kavuşarak normal yaşamına geri dönmüştür. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak yenilikçi yöntemlerle hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trabzon'da CERAB Tekniğiyle Hastanın Sağlığına Kavuşması - Son Dakika

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