Trabzon\'da etkinlikte her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanabildiği anlatıldı

Trabzon'da meme kanseri farkındalık ayı kapsamında etkinlik yapıldı.

Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezinde organize edilen etkinliğe usta öğreticiler, kursiyerler, kanseri atlatan kadınlar ve sağlıkçılar bir araya geldi.

Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Dr. Ebru Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birinin meme kanseri olduğunu ve erken teşhisin önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Çelik, ekim ayının meme kanserinde farkındalık oluşturmak için önemli bir ay olduğunu ifade ederek, etkinlik kapsamında kanserin öncesini ve sonrasını ele alacaklarını belirtti.

Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Banu Karapolat ise her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanabildiğini söyledi.

Karapolat, kanser riskini artıran nedenleri sıralayıp aile öyküsünün de etkili olduğuna işaret ederek, erken teşhisin her zaman hayat kurtardığını aktardı.

Her kadının mutlaka kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiğini vurgulayan Karapolat, "Öncelikle cildinde herhangi bir değişiklik var mı yok mu ona bakarak sonra elimizle dokunarak bir kitle var mı yok mu ona bakmamız lazım. Cildinde herhangi bir şekil bozukluğu, özellikle portakal kabuğu görünümünden biz çok korkarız, var mı yok mu bunu kendi kendine bakması gerekiyor." dedi.

Rahim ağzı ve bağırsak kanserleri için de kadınlara test yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunan Karapolat, "Lütfen çevrenize, arkadaşlarınıza, komşularınıza söyleyin, mamografiyi unutmasınlar, özellikle teşvik edin. Belki bir kişinin hayatına dokunursunuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kanseri yenen kadınlar, yaşadıkları süreçler hakkında katılımcılara bilgi verdi.