Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin PET-BT Tetkiki Hasta Kabulüne Başlandı - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin PET-BT Tetkiki Hasta Kabulüne Başlandı

Trabzon\'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Beyin PET-BT Tetkiki Hasta Kabulüne Başlandı

Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kanser tedavisinde önemli bir yere sahip olan beyin PET-BT tetkikini bünyesine eklediğini duyurdu. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada, beyin PET-BT tetkiki ile hastaların Alzheimer hastalığı, epilepsi gibi nörolojik rahatsızlıkların erken teşhisinin mümkün olduğu ve tedavi süreçlerinin daha etkili bir şekilde yönetilebileceği belirtildi. Bu hizmet sayesinde hastaların başka illere gitmesine gerek kalmadan kendi hastanelerinde bu tetkiki alabilecekleri vurgulandı.

12.03.2024 19:23
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Trabzon'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin PET- BT tetkiki ile hasta kabulüne başlandığı bildirildi.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, hastanenin, kanser tedavisinde önemli yeri olan ve bünyesinde bulunan üniteye yeni bir tetkik eklendiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başhekim Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, hizmete ekledikleri beyin PET- BT tetkiki ile hasta kabulüne başlandığını ifade etti.

Aydın, ünitenin büyük bir yatırım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ünite sayesinde beyin PET-BT tetkiki ile hastalarının Alzheimer hastalığı ve epilepsi gibi nörolojik rahatsızlıkların erken teşhisi mümkün olurken, tedavi süreçlerinin de daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı oluyoruz. Kanser teşhisi almış, evreleme yapılması gereken veya nörolojik bir hastalığı olup tetkik edilmesi gereken hastalar, başka illere gitmesine gerek kalmadan kendi hastanesinde bu hizmeti de almış olmanın rahatlığını yaşayacaktır. Biz de buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bu hizmeti hastanemize kazandırmada emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Muhammet Halil Baltacıoğlu da "Rutinde uyguladığımız onkolojik PET/BT görüntülemeye ek yeni nörolojik görüntüleme yöntemi olarak beyin PET Alzheimer ve demans hastalıklarında ve epileptik odağın belirlenmesinde erken tanıya ve tanının doğrulanmasına olanak sağlayan değerli bir tetkiktir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin PET-BT Tetkiki Hasta Kabulüne Başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin PET-BT Tetkiki Hasta Kabulüne Başlandı - Son Dakika
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