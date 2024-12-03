Trabzon\'da Nokta Atışı Enjeksiyon Tedavisi

Sağlık

Trabzon'da kas iskelet sistemi şikayetleriyle Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine başvuran hastalar, ultrason eşliğinde "nokta atışı" enjeksiyon tedavisiyle şikayetlerinden kurtuluyor.

Kas ve iskelet sistemi şikayetlerinin hayatlarını olumsuz etkilemesi üzerine hastaneye müracaat eden hastalar, yapılan tetkik ve incelemelerin ardından Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cemil Güner tarafından tedaviye alınıyor.

Planlanan lokal enjeksiyon işlemleri için tahmini enjeksiyon bölgesi belirlenip işaretlendikten sonra bölge dezenfekte ediliyor.

Ardından ultrason rehberliğinde yapılan "nokta atışı" enjeksiyon sayesinde hem tedavide başarı artıyor hem de hastaların ağrı ve fonksiyon kayıpları azaltma konusunda avantaj sağlanıyor.

Hasta işlemin ardından gerekli önerilerle taburcu ediliyor.

"Enjeksiyonun uygulanacağı planı tam olarak görüntülemek mümkün"

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cemil Güner, AA muhabirine, kas iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde ultrasonografi rehberinin sıkça kullanıldığını söyledi.

Kas iskelet sistemi ultrasonunun tanısal amaçla çok uzun süredir kullanıldığını dile getiren Güner, "Günlük pratikte ultrason rehberliğinin dünya genelinde özellikle bölgesel anestezi uygulamalarında kullanılması 90'lı yılların sonunda başlamıştır. Geçtiğimiz 10 yılda da ülkemizdeki fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerinde kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır." ifadesini kullandı.

Güner, kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde lokal enjeksiyon uygulamalarının sıkça başvurulan bir tedavi yöntemi olduğunu aktararak, "Lateral epikondilit (tenisçi dirseği), omuz sıkışma sendromu, ayak fleksör tendiniti (tendon yaralanmaları), aşil tendiniti, kalsifik tendinitler, topuk dikeni, karpal tünel sendromu, kübital tünel sendromu, tarsal tünel sendromu gibi sinir sıkışma sendromları için, tetik parmak ve sırttaki ağrılı tetik noktalar için ultrasonografi rehberliğinde enjeksiyonlar uygulanabilen tedaviler arasındadır." diye konuştu.

Ultrason rehberliğinde gerçekleştirilen enjeksiyon uygulamalarında enjeksiyonun uygulanacağı planı tam olarak görüntülemenin çoğu zaman mümkün olduğunu vurgulayan Güner, "Aynı zamanda enjeksiyon alanındaki anatomik yapıların görüntülenmesi sayesinde çevredeki damar, sinir, tendon gibi yapılara zarar vermeden enjeksiyon bölgesine ulaşma imkanı sağlanır." dedi.

"Enjeksiyonlar doğru yere yapıldığında son derece etkin tedavi sağlayabilmekte"

Güner, özellikle eklemlerden sıvı alınması, eklem içine ve yumuşak dokulara bazı ilaçların verilmesi için enjeksiyon yöntemlerinin kullanıldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enjeksiyonlar doğru ilaçla doğru hastaya ve doğru yere yapıldığında son derece etkin tedavi sağlayabilmektedir. Tedavinin başarısı açısından enjeksiyonun doğru yere yapılabilmesi son derece önemlidir. Bu konuda yapılan araştırmalar omuz, kalça ve diz gibi eklemlere yapılan enjeksiyonlar ultrason görüntüleme kullanılmadan yapıldığında hastaların önemli bir bölümünde ilacın doğru yere yapılamadığını göstermektedir. Bu da bu tip eklemlerde enjeksiyon uygulamalarının neden bir kısmının son derece başarılı olurken bir kısmının o derece başarısız olmasını açıklamaktadır. Klinik araştırmalar USG (ultrasonografi) kullanıldığında enjeksiyon uygulamalarının tedavi başarısının yüzde 40-50'lerden yüzde 80-90'lara kadar çıktığını göstermektedir. Ayrıca ultrason kılavuzluğunda yapılan enjeksiyonların, kör enjeksiyonlardan daha az ağrılı olduğu ve ultrason ile yapılan enjeksiyonlarda komplikasyon yani yan etki oluşma oranlarının daha düşük olduğu saptanmıştır."

Uygulamanın önemine dikkati çeken Güner, "Ultrasonografi eşliğinde enjeksiyon uygulamasının doğru yere, diğer dokulara (sinir, damar) zarar vermeden ve doğru şekilde yapılmasını sağlar. Bu da tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktördür. Ultrasonografi rehberliğinde yaptığımız enjeksiyon işlemleri, hastaların ağrılarının ve fonksiyon kayıplarının giderilmesini hedeflemektedir. " dedi.

"İşlem sırasında herhangi bir acı hissetmedim"

Ganglion (el bileği) kisti nedeniyle ultrason rehberliğinde nokta atışı enjeksiyon uygulanan Burhan Yıldız da yaklaşık bir aydır sol el bileğindeki şişlik ve ağrı nedeniyle hastaneye müracaat ettiğini söyledi.

Yapılan tetkiklerde sol elinde ganglion kisti çıktığını belirten Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Fizik tedavi teknikeri olarak çalışıyorum. Daha önce muayene oldum ve hocalarımız medikal bir eldiven önerdi. Ağrı ve şişlik ilerleyince yeniden hocamızın yanına geldim. Kisti boşaltmaları gerektiğini söyledi. Ultrason eşliğinde bir işlem yaptılar. İşlem sırasında herhangi bir acı hissetmedim. Şu an o şişlik de geçmiş durumda. Kendimi iyi hissediyorum."

Yıldız, işlemin çok kısa sürdüğüne dikkati çekerek, "Hocam kisti çekince belli bir rahatlık oldu. Zaten görüntü olarak o kistin gittiğini görünce biraz ferahladım. Onun dışında fiziksel manada da bir rahatlık söz konusu. İleriki günlerde tekrar bir muayeneye çağıracak beni. Şu anlık bir sıkıntı yok gibi duruyor." diye konuştu.