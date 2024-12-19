Trabzon'da Normal Doğum Teşviki - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Trabzon'da Normal Doğum Teşviki

Trabzon'da normal doğumu artırmak için gebelere eğitim veriliyor, sezaryen oranları azaltılmaya çalışılıyor.

19.12.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Trabzon'daki hastanelerde de normal doğumu teşvik amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, AA muhabirine, amaçlarının sezaryen oranlarını azaltarak normal doğumu artırmak olduğunu söyledi.

Normal doğum ağrısından endişe eden gebeler arasından uygun hastaların seçildiğini belirten Aydın, hekim gözetiminde "epidural" ve "suda doğumu" özendirmeye çalıştıklarını, bunu da gebe okuluyla pekiştirdiklerini kaydetti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Recep Erin de son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda normal doğum sayısında ciddi artışlar görmeye başladıklarını anlattı.

Anne adaylarını bilinçlendirmeye yönelik il merkezinin yanı sıra hemen hemen her ilçede gebe okulu açıldığını, konuya ilişkin bilgi içeren eğitim materyalleri hazırlandığını dile getiren Erin, "Doğumhanedeki tüm ekibimiz, ebelerimiz hepsi çok tecrübeli." dedi.

Normal doğumun önemine dikkati çeken Erin, "Normal doğumun insan hayatında doğumdan ölüme kadar ciddi etkisi var. Mikrobiyota denilen bir sistem var, insan vücudunda dolaşan mikroorganizmalar, aslında insanoğlu bundan ibarettir. Bunu da sağlayan asıl doğal doğumdur. Doğal doğum olursa bebeğin mikrobiyata sistemi erken oluşur. Doğal doğum olursa bebek hastalıklara karşı daha bağışık, daha dirençli bir hayat sürebiliyor." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da yılda 12 bine yakın doğum gerçekleştiğini belirten Erin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık yarısı hastanemizde gerçekleşiyor. Bu rakamları da ay bazına bölersek 300-400'e yakın doğum var. Bunların da yüzde 60-70'inden fazlası normal doğumları oluşturuyor. Oranlar artıyor, yüzlerimiz de gülüyor. Halkımızdan şunu bekliyoruz, doğal olan doğal doğumdur, onu asla terk etmesinler. Doktorlarına, ebelerine güvensinler, doğum için yattıklarında biz uygun şekilde takiplerini yapıp onların rahat etmeleri için uygun koşulları sağlayacağız. Sorun olduğunda biz buradayız. O konuda rahat olsunlar. Doğumu yapacak anne adayının bunun bilincinde olmasını istiyoruz. Biz destek için buradayız."

Kaynak: AA

Normal Doğum, trabzon, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Trabzon'da Normal Doğum Teşviki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:19:07. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Normal Doğum Teşviki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.