Supin ve Pron Perüktan Nefrolitotomi (PNL) Kursu Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Supin ve Pron Perüktan Nefrolitotomi (PNL) Kursu Gerçekleştirildi

Supin ve Pron Perüktan Nefrolitotomi (PNL) Kursu Gerçekleştirildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği ile Türk Üroloji Derneği Doğu Karadeniz Şubesi tarafından Supin ve Pron Perüktan Nefrolitotomi (PNL) kursu düzenlendi. Kursa 30 uzman ve asistan hekim katıldı.

25.02.2024 14:57  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği ile Türk Üroloji Derneği Doğu Karadeniz Şubesi işbirliğiyle "Supin ve Pron Perüktan Nefrolitotomi (PNL)" kursu gerçekleştirildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, ciltten girilerek taşların böbrek dışına çıkarılması anlamına gelen PNL'nin, böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan endoskopik bir cerrahi tedavi seçeneği olduğu belirtildi.

Bu yöntemle böbreğe ulaşılmak üzere vücudun yan bölgesinden 8-10 milimetrelik bir kesi yapıldığı aktarılan açıklamada, özel endoskopik sistemler ile böbrek içindeki odacıklara ulaşılarak taşların özel aletler ile küçük parçalara ayrılarak vücut dışına çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Ural Oğuz, Prof. Dr. Ersagun Karagüzel, Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, Doç. Dr. Ercan Öğreden, Dr. Öğr. Üyesi Hamit Zafer Aksoy ve Dr. Öğr. Üyesi Görkem Akça koordinatörlüğünde teorik sunuların ardından ameliyathaneye geçildiği kaydedilerek, 3 hastanın büyük böbrek taşlarına kapalı cerrahi yöntem ile canlı cerrahi gerçekleştirildiği bildirildi.

Kursa, Erzurum, Erzincan, Rize, Giresun ve Trabzon'dan 30 uzman ve asistan hekimin katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğu Karadeniz, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Supin ve Pron Perüktan Nefrolitotomi (PNL) Kursu Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 15:45:20. #1.11#
SON DAKİKA: Supin ve Pron Perüktan Nefrolitotomi (PNL) Kursu Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement