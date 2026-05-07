Trabzon'da Yeni Antiseptik Solüsyon Geliştirildi
Trabzon'da Yeni Antiseptik Solüsyon Geliştirildi

07.05.2026 22:36
KTÜ'de mavi renkli cilt antiseptiği tanıtıldı; cerrahi alanda güvenliği artırmayı hedefliyor.

Trabzon'da, "Cilt antiseptiği amaçlı kullanılacak yüzde 70 alkol ve yüzde 2 klorheksidin içeren renkli antiseptik üretimi, antimikrobiyal etkinliğinin ve sitotoksisitesinin belirlenmesi" başlıklı projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğr. Üyesi ve projenin yürütücüsü Doç. Dr. Fatma Ağın, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, cerrahi öncesi el ve cilt antiseptiklerinin hayati derecede önem taşıdığını söyledi.

Ağın, KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalının ortak çalışması sonucu ilk kez mavi renkli yeni solüsyon geliştirdiklerini belirtti.

Özellikle cerrahide kullanılan kırmızı ve şeffaf cilt antiseptiklerinin çeşitli olumsuzluklara yol açabildiğini aktaran Ağın, TÜBİTAK destekli projeyi hem fareler hem de insanlar üzerinde denediklerini, olumlu sonuçlar elde ederek çalışmayı tıp dünyasına kazandırdıklarını ifade etti.

Ağın, ürünün cerrahi alanlarda kullanılmak üzere tamamen gıda sektöründe güvenle kullanılan maddelerle renklendirildiğini aktararak, "Çalışma sonunda turuncu, kırmızı ve mavi renkler elde edildi. Cerrahi operasyonlarda bölgenin takibini kolaylaştırmak için yeni çözeltilere ulaşıldı. Mavi renkte solüsyonu sunuma hazır hale getirdik. Uluslararası kongrede bildirimiz kabul aldı. Mayıs ayı içerisinde sunumu yapılacak." diye konuştu.

???????KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, cerrahi alanda kullanılan solüsyonların hayati derecede önemli olduğuna vurgu yaparak, "9 aydır çalışıyoruz. 1 yıl sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Aynı renkte doğal pigmentleri de denemeyi düşünüyoruz." dedi.

Yılmaz, KTÜ Tıp Fakültesi ölçeğinde mevcut solüsyon tüketiminin yıllık 14 bin litre olduğunu dile getirerek, "Şehrin diğer resmi hastanelerinde ortalama 18 bin litre düzeyinde bir tüketim var. Sadece Trabzon ölçeğinde hastanelerde ortalama 30-40 bin litre tüketim oranı söz konusu. Nicel olarak da yoğun bir üründen söz ediyoruz. Projeye büyük önem veriyoruz çünkü görünürlük hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programınca desteklenen projenin tanıtım programına, KTÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülin Renda, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Yüksel Aliyazıcıoğlu ve Prof. Dr. Selim Demir, akademisyenler ve farmakoloji sektörü temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

