Trabzon'da Yeni Şehir Hastanesi - Son Dakika
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Trabzon'da Yeni Şehir Hastanesi

Trabzon\'da Yeni Şehir Hastanesi
13.06.2026 13:19
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900 yataklı şehir hastanesi deprem güvenliği ile inşa ediliyor, yılsonuna açılması hedefleniyor.

Trabzon'da yapımı süren 900 yataklı şehir hastanesi, 5 bin fore kazık ve sismik izolatörlerle depreme dayanıklı olarak inşa edilirken, 300 poliklinik ve 33 ameliyathanesiyle hizmet verecek hastanede yaklaşık 8 bin kişinin görev yapması planlanıyor.

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında inşası süren 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 5 bin fore kazık üzerine inşa edilen hastane, deprem güvenliğini artırmak amacıyla kullanılan sismik izolatör sistemiyle donatıldı. Bölgenin en önemli sağlık yatırımları arasında yer alan hastanenin hizmete girmesiyle Trabzon'daki yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkması hedefleniyor. Hastanede 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve yüzlerce yoğun bakım yatağıyla modern sağlık hizmeti sunulacak.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ile birlikte yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Heyet, inşaat sahasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak hastanenin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İnşallah yıl sonuna doğru burasını tam teşekküllü halde açmak için hedefledik"

Yıl sonuna doğru Trabzon Şehir Hastanesinin açılacağını belirten Karaismailoğlu, "Şehir hastanemizin yaklaşan açılış süresine dair aylık yaptığımız bütün toplantılardan bir tanesini yaptık. Her geçen gün hastanemiz asıl olan şeklini almaya başladı. Şimdi çevre düzenlemelerine başlandı. Bir taraftan inşaatın son rötuşları yapılırken bir taraftan da gerekli teknik donanım ve cihazlarla ilgili de son alımlar gerçekleştiriliyor. Bir taraftan da çalışacak personelimizin planlamasını yapılıyor. Yaklaşık 8 bine yakın bir personelle inşallah hastanemiz hizmet vermeye çalışacak. Dile kolay sadece çalışanı için 8 bin personelden bahsediyoruz. Diğer personellerle ilgili planlamalar yapılıyor. İnşallah yıl sonuna doğru burasını tam teşekküllü halde açmak için hedefledik ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Hastanemiz hakikaten Türkiye'nin en önde gelen, en modern, en yeni teknoloji ile donatılmış hakikaten şehrimizin yaşam kalitesini artıracak sağlık seviyesini çok daha üst seviyeleri çıkartacak çok önemli bir kamu hizmeti yapacak bir hastane olarak inşallah şehrimize hemşerilerimize hizmet verecek. Şehir hastanemizi de ilgilendiren raylı sistem ihalesi yapıldı, sonuçlandırıldı. İnşallah bu yaz döneminde temelini atıp inşallah kısa zamanda şehrimize kazandırılması için de gayret gösterip takiplerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Trabzon'da Yeni Şehir Hastanesi - Son Dakika

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