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Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Şehrimizde Omicron henüz görülmedi" - Son Dakika

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Şehrimizde Omicron henüz görülmedi"

25.12.2021 11:17

- Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Şehrimizde Omicron henüz görülmedi" Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Koronavirüs varyantı 'Omicron'un ülkemizde az da olsa bazı şehirlerde görülürken Trabzon'da şu ana kadar bu yönde bir vakaya rastlanmadığı belirtildi.

- Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Şehrimizde Omicron henüz görülmedi"

TRABZON - Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Koronavirüs varyantı 'Omicron'un ülkemizde az da olsa bazı şehirlerde görülürken Trabzon'da şu ana kadar bu yönde bir vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'da şu ana kadar Omicron vakası görülmediğini ancak ilerleyen süreçlerde bu varyantın Trabzon'da da görülebileceğini belirterek tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi.

Covıd-19 vakalarının Trabzon'da artış trendinde olduğunu kaydeden Usta, aşı konusunda özellikle 12-25 yaş grubunun aşı olmada yüzde sayısının düşük olduğunu söyledi.

Kış mevsimi dolayısıyla insanların kapalı olanlarda daha çok bulunduğuna dikkat çeken Usta, bu durumunda beraberinde vaka sayılarını artırdığını ifade ederek "Maalesef vakalarımız yüksek seyrediyor. Artış trendimizi sayın Bakanımızın paylaşmış olduğu haritalardan verilerden de görmekteyiz vatandaşımız bunu görmüş oluyor. Bizim özellikle her tür koşulda insanımızın maske mesafe temizlik kurallarına riayet etmesini özellikle bekliyoruz. Henüz bu pandemi süreci bitmedi dolayısıyla maske, mesafe, temizliği ihmal etmeden yolumuza devam etmek zorundayız" diye konuştu.

Trabzon'un birkaç aydır Faz-3 çalışması içerisinde olduğunu ifade eden Usta, aşıda ülkemizin özellikle ilk 9 ülke arasına girmiş olmasının büyük bir avantaj olduğunu kaydederek "Aşıda ülkemiz özellikle ilk 9 ülke arasına girmiş olması büyük bir avantaj. Türkovac aşımızı ürettik. Birkaç aydır Faz-3 çalışması içerisinde de bulunuyorduk. 40 merkezden biri idik. Güzel sonuçlar elde edildi. Acil kullanım onayına sunuldu ve kabul edildi. Dolayısıyla o da yakın bir zamanda tercih edilen aşılar içerisinde dağıtıma çıkmış olacak isteyen olursa onu da kullanmış olacak" dedi.

"Aşılarla alakalı hiçbir eksiğimiz yok"

Aşılarla ilgili herhangi bir eksik bulunmadığını belirten Usta "Aşılarla alakalı hiçbir eksiğimiz yok. Biontech de elimizde var Sinovac aşımız da elimizde var. Türkovac geldiğinde onu da ilan edeceğiz o da olmuş olacak. Dolayısıyla her ne tercih ediliyorsa aşının erişe bilirliğini sağlamış olacağız. Aşılarda özellikle genç yaş kuşakta12-25 yaş grubunda biraz daha aktif olunmasını bekliyoruz. Oralardaki rakamlarımız biraz daha düşük yüzde olarak 65-70 civarında. Oralarda biraz daha hareket olmasını bekliyoruz. İnşallah Türkovac aşısıyla birlikte bu hareketin artmasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Şuana kadar kapanan okul olmadı"

Okullarda zaman zaman vakaların yaşandığını ancak okulların kapanmadığını ifade eden Usta, "Okullarda ister istemez vakalar oluyor. Çocuklar biraz daha engellenemez veya kurallarla alakalı kendi aralarında biraz daha esnek davranabiliyorlar. Dolayısıyla okullardan vakalarımız kısmen de olsa oluyor. Mümkün olduğunca okullar da dahil olmak üzere kurallara uyulan yerlerde ise bir sorunumuz olmuyor. Okullarda olduğunda, okul kapattığımız şu ana kadar hiç yok. Ancak sınıfları karantinaya aldığımız okullarımız oldu. Onlarda rehberimize göre kurallara harfiyen uyarak sistemimizi işletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aşıda belli kaygıları olan, kendine göre bazı şüpheleri olan kişiler oluyor"

Aşı konusunda bazı kişilerin kaygılı olduğunu belirten Usta, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Pandemi süreci devam ediyor. Özellikle biz bu illetten toplum olarak kurtarabilmemiz için Sağlık Bakanlığımız çalışmaları devam ediyor. Vatandaş boyutuyla da olması gereken yegane şey maske, mesafe, temizlik kurallarına uymak. Aşıyla alakalı aşı sırası geldiğinde de geciktirmeden aşısını yaptırmaları. Aşıda belli kaygıları olan, kendine göre bazı şüpheleri olan kişiler oluyor. Bunlar çok toplumsal olarak kitlesel olarak karşımıza gelmiyor. Bir kişi ortaya çıkıp bir şey söyledi mi, onun etrafında ona inananlar da ortaya çıkmış olabiliyor. Böyle küçük küçük münferit gruplar şeklinde ancak, topladığınız zaman yüzde 20'lere tekabül ediyor. Şehrimizde 800 bin nüfusa, yüzde 20'ler azımsanacak bir rakam oluşturmuyor. Bu da döngü içerisinde vakaların oluşmasına veya virüsün yaşayacağı bedenler oluşmasına yol açıyor. Dolayısıyla bizim öyle çok kitlesel, şu kitle bunu sağlıyor dediğimiz bir grubumuz yok.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: Şehrimizde Omicron henüz görülmedi
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: Şehrimizde Omicron henüz görülmedi
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: Şehrimizde Omicron henüz görülmedi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: 'Şehrimizde Omicron henüz görülmedi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Şehrimizde Omicron henüz görülmedi" - Son Dakika
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