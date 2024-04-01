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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Prof. Dr. Fatih Özçelik Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Prof. Dr. Fatih Özçelik Kütüphanesi Açıldı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Prof. Dr. Fatih Özçelik Kütüphanesi Açıldı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Prof. Dr. Fatih Özçelik Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, Özçelik'in üniversitenin önemli isimlerinden biri olduğunu vurguladı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata ise Özçelik'in örnek bir akademisyen olduğunu belirtti. Kütüphanenin açılışı, Özçelik'in eşi Emine Özçelik'in teşekkür konuşmasıyla gerçekleştirildi.

01.04.2024 15:31  Güncelleme: 15:32
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Prof. Dr. Fatih Özçelik Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kardiyoloji kliniğinde düzenlenen törende, ocak ayında yaşamını yitiren Özçelik'in üniversitenin önemli isimlerinden olduğunu söyledi.

Özçelik'in hastaları ve öğrencileri tarafından sevilip, sayıldığını belirten Tabakoğlu, "Gerçekten müstesna bir isimdi, bizim dostumuz, ağabeyimizdi. Kuruluşunda emeğinin geçtiği kardiyoloji kliniği büyük bir vefa örneği göstererek adını yaşatıyor." dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata da Özçelik'in her yönüyle örnek bir akademisyen olduğunu dile getirdi.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay ise Özçelik'in öğrencileriyle pratik yaptığı odayı kütüphane olarak hazırladıklarını anlattı.

Özçelik'in eşi Emine Özçelik, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, akademisyenler, asistanlar ve hemşireler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Prof. Dr. Fatih Özçelik Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika

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