TÜBİTAK destekli MetaTıp, Şanlıurfa TEKNOFEST'te MR ile ameliyat provası sunuyor - Son Dakika
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TÜBİTAK destekli MetaTıp, Şanlıurfa TEKNOFEST'te MR ile ameliyat provası sunuyor

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Sağlık Bakanlığı onayıyla üniversite hastanelerinde kullanılan TÜBİTAK destekli MetaTıp Projesi, Şanlıurfa TEKNOFEST'te tanıtılıyor. MR verilerini 3 boyutlu modellere dönüştüren sistem, doktorlara ameliyat öncesi sanal prova imkanı sunuyor. Ülke genelinde kullanılması bekleniyor.

CEBRAİL CAYMAZ/RAUF MALTAŞ - Sağlık Bakanlığının onayıyla bazı üniversite hastanelerinde kullanılan TÜBİTAK destekli yerli proje, MR verilerini 3 boyutlu modellere dönüştürerek doktorlara ameliyat öncesi sanal ortamda inceleme ve prova yapma imkanı sunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sağlık Bakanlığı onayıyla bazı üniversite hastanelerinde tıp fakültesi öğrencilerinin kullanımına sunulan MetaTıp Sağlık Teknolojileri de festival alanındaki stantta ziyaretçilere tanıtılıyor.

TÜBİTAK destekli "MetaTıp Projesi" kapsamında MR verileri 3 boyutlu modellere dönüştürülerek doktorlara ameliyat öncesinde sanal ortamda inceleme ve simülasyon yapma imkanı sunuluyor.

Hastanın simülasyonu yapılıyor

Bilgisayar mühendisi Emre Kaan Şanverdi, AA muhabirine, proje sayesinde ameliyat öncesi hazırlık süreçlerini sanal ortama taşıma imkanı bulduklarını söyledi.

Farklı ülkelerdeki doktorların bile aynı sanal ameliyatta buluşabileceğini dile getiren Şanverdi, geliştirdikleri cihazla, MR verilerini 3 boyutlu modellere dönüştürerek ameliyata hazırlandıklarını ifade etti.

Sistemin bire bir doğrulukla çalışabildiğini belirten Şanverdi, şunları kaydetti:

"Burada normal MR'da çekilen DICOM (Röntgen, MR ve BT gibi tıbbi görüntüleme cihazlarından alınan verilerin saklandığı standart bir dosya formatı) verilerini 3 boyutlu olarak sanala taşıyoruz ve orada doktorların incelemesini sağlıyoruz. Doktorlar inceledikten sonra bunun üzerinde eğer ki bir lezyon varsa onu tespit edebiliyorlar, hacimleme yapabiliyorlar, ölçümleri alabiliyorlar ve bunu bire bir doğrulukta yapıyoruz."

Sistemin uzaktan da kontrol edilebildiğini belirten Şanverdi, "Doktorun hastanın başında olmasına gerek yok. Burada hastanın simülasyonu yapılıyor. Yani ameliyat öncesi bir simülasyon." dedi.

Şanverdi, projenin kısa süre içerisinde ülke genelinde kullanılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TÜBİTAK destekli MetaTıp, Şanlıurfa TEKNOFEST'te MR ile ameliyat provası sunuyor - Son Dakika
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