Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Doç. Dr. Şenay Yılmaz, TÜİK'in 2025 yılı verilerinde, solunum sistemi hastalıklarının yüzde 15,1 ile ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığını belirterek, tedavi edilebilir bir hastalık olan KOAH için erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Şenay Yılmaz, "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH), hava yolları ve akciğer dokusundaki değişikliklere bağlı kalıcı hava akımı kısıtlanmasıyla seyreden, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlattı. Süregelen öksürük, balgam, nefes darlığı ve yorgunluk başlıca belirtiler olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yakınmaların erken dönemde fark edilmesi ve değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması bireyin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini korumak için önemli fırsatlar sunar. Küresel Hastalık Yükü 2021 analizine göre, dünyada yaklaşık 3,7 milyon kişi KOAH nedeniyle yaşamını kaybetmiştir. Bilimsel çalışmaların öngörüleri, bu yükün 2045'e kadar artmaya devam edebileceğine işaret etmektedir. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)'nın hazırladığı 2020 KOAH raporuna göre ülkemizde yaklaşık 4 milyon hasta olduğu tahmin edilmektedir. TÜİK'in 2025 yılı verilerinde solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,1 ile ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Bu oran yalnızca KOAH'a değil, tüm solunum sistemi hastalıklarına aittir. Bulgular korunma ve erken tanının ulusal düzeyde güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Özellikle 40 yaş üzerinde olup tütün kullanımı veya zararlı solunum maruziyeti öyküsü olan kişilerde öksürük, balgam ve nefes darlığı KOAH açısından değerlendirilmelidir. Bununla birlikte KOAH'ın gençlerde de gelişebileceği unutulmamalıdır. Tanı hekim değerlendirmesi ve spirometri adı verilen nefes ölçüm testiyle doğrulanır. KOAH'ın önlenmesi, yaşam boyunca zararlı maruziyetlerin azaltılmasını gerektirir" diye belirtti.

"Elektronik sigara ve nargile güvenli alternatifler olarak görülmemelidir"

Doç. Dr. Şenay Yılmaz, sigaranın KOAH gelişiminde başlıca risk faktörlerinden biri olduğunu, sigaraya hiç başlamamak ve kullananların bırakmasının, akciğer sağlığı için atılabilecek en etkili adımlar arasında yer aldığını anlatarak şunları ifade etti.

"Sigarayı bırakmak her yaşta yararlıdır. Elektronik sigara ve nargile güvenli alternatifler olarak görülmemelidir. Evlerde, araçlarda ve işyerlerinde tütün dumanına maruz kalma önlenmeli; bırakmak için sigara bırakma polikliniklerinden destek alınmalıdır. KOAH yalnızca sigara kullananlarda ortaya çıkmaz. Odun, kömür ve tezek gibi yakıtların dumanı ile dış ortam hava kirliliği de hastalık riskini artırır. Bu doğrultuda temiz ısınma ve pişirme yöntemleri tercih edilmeli, kapalı alanlarda uygun havalandırma sağlanmalıdır. Hava kalitesi takip edilmeli, kirliliğin veya yangın dumanının yoğun olduğu günlerde açık havada uzun süreli kalınmamalı ve efordan kaçınılmalıdır. Toz, kimyasal maddeler, gazlar ve dumanın yoğun olduğu işlerde çalışanların korunması önemlidir. Zararlı maddelerin kullanımının azaltılması, kapalı üretim sistemleri, etkili havalandırma ve düzenli iş sağlığı izlemi temel önlemlerdir. İşin niteliğine uygun solunum koruyucu ekipman bu önlemleri tamamlamalıdır. Çalışanların solunum yakınmaları erken değerlendirilmelidir. Gebelikte ve çocuklukta tütün dumanından uzak durulması, yeterli beslenme, önerilen aşıların uygulanması ve solunum yolu enfeksiyonlarının uygun yönetimi sağlıklı akciğer gelişimini destekler. Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin etkileri, yalnızca kişisel tercihlerle çözülemez. Temiz enerjiye geçiş, sanayi ve ulaşım kaynaklı emisyonların azaltılması, yangınların önlenmesi ve sağlıklı şehir planlaması akciğer sağlığını koruyan politikalardır. Nefes darlığı nedeniyle hareketten kaçınmak, kasların zayıflamasına ve aynı işi yaparken daha fazla zorlanmaya yol açabilir. Kişiye uygun düzenli egzersiz; dayanıklılığı, kas gücünü ve günlük işleri sürdürme kapasitesini destekler. Kısa yürüyüşlerle başlamak, gerektiğinde dinlenme araları vermek ve süreyi kademeli artırmak uygulanabilir bir yaklaşımdır. Sağlık hizmetlerine erişimin artırılması da önem arz eden hususlardandır. Pulmoner rehabilitasyon; kişiye özel egzersiz eğitimi, hasta eğitimi ve davranış değişikliği desteğini bir araya getirir. Nefes darlığını azaltmaya, egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olur. Özellikle günlük aktiviteleri kısıtlanan veya alevlenme sonrası toparlanmakta zorlanan bireyler, uygunluklarını hekimleriyle görüşmelidir. Düzenli fiziksel aktivite ve rehabilitasyon KOAH bakımının önemli bileşenleridir."