Aile hekimlerinin de katıldığı yeni düzenlemeyle, evde sağlık hizmetine gereksinim duyan hastaların sağlık hizmetlerine ulaşması kolaylaştırıldı.

Tunceli'de evde sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle aile hekimleri de evde sağlık hizmetleri sistemine dahil edildi. Bu sayede aile hekimleri, kayıtlı hastaları arasında evde sağlık hizmeti alması uygun görülen kişileri dijital ortamda Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine (ESKOM) yönlendirebilecek. Evde sağlık hizmetinden 80 yaş üstü tüm hastalar, 65 yaş üstünde olup kronik hastalığı nedeniyle günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanan kişiler, cihaza veya eve bağımlı hastalar ile taburculuk sonrası evde tedavi görmesi uygun bulunan vatandaşlar faydalanabilecek. Başvurular, aile hekimleri aracılığıyla ya da 444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Hattı üzerinden yapılabilecek. Başvurusu alınan hastalar, ESKOM tarafından değerlendirilip en yakın evde sağlık birimine atanacak. Tunceli Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hastaların muayeneleri üç iş günü içinde planlanacak.

Hastaların muayene, tedavi ve rutin takipleri hizmet kapsamında evlerinde yapılırken, gerektiğinde fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog desteği de sunuluyor.

Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan emekli öğretmen Fikri Taş, "Yaşlı insanlar için evde sağlık hizmeti çok önemli bir yeniliktir. Ben çok değer veriyorum buna. Bizim bir hastamız oldu, haber verdik hemen anında geldiler. Burada gerekeni yaptılar, aldılar hastaneye götürdüler. Yapılması gerekeni burada yaptılar. Ardından hastaneye götürdüler. Bu anlamda hastanemizin evde sağlık hizmetinin düzenli olduğuna inanıyorum. Bunu burada yaşadım. Dolayısıyla Tunceli oldukça şanslı, evde sağlık hizmeti çok güvencelidir" diye konuştu.