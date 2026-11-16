Tunceli'de ilk onkoloji uzmanı kanser hastalarını kabul etmeye başladı - Son Dakika
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Tunceli'de ilk onkoloji uzmanı kanser hastalarını kabul etmeye başladı

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Tunceli\'de ilk onkoloji uzmanı kanser hastalarını kabul etmeye başladı
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Tunceli\'de ilk onkoloji uzmanı kanser hastalarını kabul etmeye başladı
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Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde ilk kez onkoloji uzmanı hasta kabulüne başladı. Uzm. Dr. Rıdvan Gönül'ün göreve başlamasıyla daha önce çevre illere gitmek zorunda kalan kanser hastaları tedavilerini artık Tunceli'de sürdürebilecek.

Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde ilk kez onkoloji uzmanı hasta kabulüne başladı. Uzm. Dr. Rıdvan Gönül, kanser hastalarının tanı ve tedavi süreçlerini kentte yürütecek.

Tunceli'de sağlık hizmetleri kapsamında onkoloji alanında yeni bir dönem başladı. Kentte ilk kez onkoloji uzmanı görev yapmaya başlarken, Uzm. Dr. Rıdvan Gönül, Tunceli Devlet Hastanesi bünyesindeki Onkoloji Hizmet Birimi'nde hasta kabulüne başladı. Daha önce onkoloji uzmanı bulunmadığı için tedavi amacıyla çevre illere gitmek zorunda kalan hastalar, yeni hizmetle birlikte uzman hekim takibinde tedavi süreçlerini Tunceli'de sürdürebilecek.

Birimde kemoterapi tedavisinin planlanması ve uygulanmasının yanı sıra tedaviye bağlı yan etkilerin takibi, akıllı ilaç uygulamaları, psiko-sosyal ve beslenme desteği ile remisyon sürecindeki hastaların takibi gerçekleştirilecek. Terminal dönemdeki hastalara ise palyatif sağlık desteği sunulacak.

Kaynak: İHA
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