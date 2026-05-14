Tüp Bebekte Başarıyı Artıran Faktörler Neler? Dr. Mustafa Taş Anlattı

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, tüp bebekte başarı oranlarının yalnızca laboratuvar teknolojileriyle değil, aynı zamanda hastaya özel planlama ve yaşam tarzı faktörleriyle de doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle embriyo kalitesi, doğru zamanlama ve anne adayının genel sağlık durumu, gebelik şansını belirleyen en kritik unsurlar arasında gösteriliyor.

Başarıyı belirleyen en kritik eşik: Doğru zamanlama ve embriyo kalitesi

Tüp bebek tedavisinde sürecin en hassas aşamalarından biri embriyo transferi. Doç. Dr. Mustafa Taş, bu aşamanın başarı oranları üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu vurgulayarak, rahim içi dokunun embriyoyu kabul etmeye hazır olduğu zaman diliminin doğru şekilde yakalanmasının kritik olduğunu ifade ediyor.

“Tüp bebekte başarıyı belirleyen en önemli unsurlardan biri embriyo kalitesidir. Ancak tek başına yeterli değildir. Rahim içi tabakanın hazır olduğu doğru zamanın yakalanması, gebelik şansını ciddi şekilde artırır. Bazen en kaliteli embriyo bile yanlış zamanlamada transfer edildiğinde tutunamayabilir” diyor. Dr. Taş, modern tüp bebek uygulamalarında artık embriyo gelişiminin gün gün takip edildiğini ve en uygun transfer gününün kişiye özel olarak belirlendiğini de ekliyor.

Yaşam tarzı, başarıyı sessizce belirleyen en önemli faktörlerden biri

Uzmanlara göre tüp bebek tedavisinde göz ardı edilen ancak etkisi oldukça güçlü olan bir diğer unsur ise yaşam tarzı alışkanlıkları. Beslenme düzeni, stres seviyesi, uyku kalitesi ve sigara kullanımı gibi faktörler, yumurta ve sperm kalitesini doğrudan etkileyebiliyor.

Doç. Dr. Mustafa Taş, bu konuda yaptığı değerlendirmede, “Tüp bebek sürecinde sadece ilaç tedavisine odaklanmak yeterli değildir. Hastanın yaşam tarzı da en az tıbbi süreç kadar önemlidir. Sigara ve alkol kullanımı embriyo gelişimini olumsuz etkilerken, stres hormonları da gebelik şansını azaltabilir” diyor. Taş ayrıca Akdeniz tipi beslenme, düzenli uyku ve hafif egzersizlerin tedaviye olumlu katkı sağladığını belirterek, “Bütüncül bir yaklaşım olmadan maksimum başarıya ulaşmak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.