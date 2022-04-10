Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden kanser hastaları için etkinlik - Son Dakika
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Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden kanser hastaları için etkinlik

10.04.2022 09:46
Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden kanser hastaları için etkinlik

Türk Kızılay İzmir Şubesi Kadın Teşkilatı, kanserin bütüncül yaklaşım ile mücadelesinde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Türk Kızılay İzmir Şubesi Kadın Teşkilatı, kanserin bütüncül yaklaşım ile mücadelesinde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Bilirsen yönetirsin" sloganlı organizasyon Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın ve Psikolog Eren Korkmaz konuşma yaptı. Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ile piyanist İlyun Bürkev konser verdi.

Türk Kızılay İzmir Şube Kadın Başkanı Gözde Birman, farkındalık projelerinin önemini vurgulayarak, "Projeye destek veren tüm çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Elde edilecek gelirin dezavantajlı kanser hastalarının ihtiyaçları için kullanılacak." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden kanser hastaları için etkinlik - Son Dakika


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