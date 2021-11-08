Türk Oftalmoloji Derneğinin başkanlığına Prof. Dr. Ziya Kapran seçildi - Son Dakika

Göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneğinin (TOD) yeni genel başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da yapılan genel kurulun ardından 2019'dan bu yana TOD Genel Sekteri olarak görev yapan Kapran, genel başkanlık görevini Prof. Dr. İzzet Can'dan devraldı.

Kapran, seçim sonrasında yaptığı konuşmada, salgın sürecinde derneğe liderlik yapan ve fırtınalı dönemde gemiyi sağ salim limana getirmeyi başaran Can'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Yeni yönetim kurulu olarak, kendilerinin de en iyi şekilde çalışarak 2 yıl boyunca mesleklerinin ve meslektaşlarının gelişimine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kapran, özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve vizyonunu benimseyerek çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Kapran, 1928'de kurulan TOD'un 5 binden fazla göz doktorunu temsil ettiğini kaydederek şunları ifade etti:

"Benim ve ekip arkadaşlarımın bundan sonraki amacı, küresel ölçekte başarılar yakalayarak ülkemizi temsil edecek göz doktorlarının yetişmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapmak olacak. Tüm insanlık ve sağlık çalışanları salgın sebebiyle zor zamanlardan geçiyor. Bu dönemde de salgınla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ayrıca halkımızın ihtiyacı olan göz sağlığı hizmetini, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek ve hızla uygulayarak, en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz."