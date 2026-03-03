Türkiye'de 1 Milyon Öğrenciye İşitme Taraması - Son Dakika
Türkiye'de 1 Milyon Öğrenciye İşitme Taraması

03.03.2026 17:10
Sağlık Bakanlığı, 2024-2025 yılında okullarda 1 milyon 59 bin öğrenciye işitme taraması yapıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, Türkiye'de 2024-2025 eğitim öğretim yılında okullarda yaklaşık 1 milyon 59 bin öğrenciye işitme taraması yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'de 81 ilde sürdürülen 'Okul Çağı İşitme Tarama Programı' kapsamında 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında okullarda yaklaşık 1 milyon 59 bin öğrenciye işitme taraması yapıldı. Taramalar sonucunda 55 bin 166 öğrenci Kulak Burun Boğaz (KBB) hekimlerine sevk edildi, işitme kaybı tespit edilenlerin tedavi süreçleri başlatıldı.

'YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEK HASARA YOL AÇABİLİR'

Açıklamada ayrıca, işitme sağlığını tehdit eden risk faktörlerinin başında yüksek sesle ve uzun süre müzik dinleme alışkanlığının geldiği belirtilerek, "Özellikle ergenler ve genç yetişkinlerde kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek ve kulaklığın uzun süreli kullanımı, iç kulaktaki hassas işitme hücrelerinde hasara yol açabilmekte, bu durum zamanla kalıcı işitme kaybına ve kulak çınlaması gibi sorunlara yol açabilmektedir. Yaşamın her döneminde olduğu gibi çocukluk ve gençlik döneminde de gürültüye maruziyet azaltılmalı, kulaklıkla müzik dinlerken ses düzeyi kontrol edilmeli, dinleme süresi sınırlandırılmalı, kulak sağlığını tehdit eden yanlış uygulamalardan kaçınılmalı, düzenli işitme kontrolleri ihmal edilmemelidir. Kısa adı ESİM olan Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi, Bakanlığımız tarafından işitme engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmeti sunumu sırasında karşılaştıkları iletişim engellerini ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. İşitme engelli bireyler, akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirebilecekleri mobil uygulama aracılığıyla profesyonel işaret dili tercümanları ve sağlık personeline 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ulaşabilmektedir. ESİM uygulamasından bugüne kadar 111 bin 487 kez yararlanılmış, son 1 yıl içerisinde ise 16 bin 288 çağrı yanıtlanmıştır. İşitme engelli bireyler, herhangi bir sağlık sorununda dijital sağlık uygulaması üzerinden ESİM Komuta Merkezi'ne konum bilgisi gönderebilmekte; merkez ile yazılı ya da görüntülü olarak iletişim kurabilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

