Türkiye'de Sezaryen Oranı Yüksek - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye'de Sezaryen Oranı Yüksek

Türkiye\'de Sezaryen Oranı Yüksek

Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, Türkiye'deki sezaryen oranlarının %57-60 olduğunu belirtti.

18.04.2025 13:39
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SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, " Türkiye'de sezaryen oranları çok yüksek. Dünya Sağlık Örgütü, sezaryen doğum oranlarının yüzde 10-15 aralığında olmasının ideal olduğunu belirtmektedir. Türkiye'de genel ortalama yüzde 57-60 civarındadır" dedi.

SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, Türkiye'deki sezaryen ve normal doğum oranlarına ilişkin bilgi verdi. Genellikle normal doğumun mümkün olmadığı veya riskli olduğu durumlarda sezaryen doğumun tercih edildiğini söyleyen Prof. Dr. Tuğut, "Ancak zorunluluk, tıbbi gerekçe olmadan bazen sezaryen tercih edilmektedir. Bunun pek çok nedenleri olabilir. Mesela ilk doğum sezaryense birçok hekim tekrar normal doğumu riskli bulur ve otomatik olarak tekrar sezaryen tercih edilir. Sezaryen daha maliyetli bir işlem olduğu için bazı özel hastaneler için daha karlı olabilir. Sezaryen tercihinde diğer önemli etken, anne adayının tercihi olabilir. Kadının doğumda hazır olması önemlidir. Çünkü doğumu kadın yönetir. Doğum sancısından korkan kadınlar genellikle sezaryeni tercih etmektedir. Mesela sezaryenin daha modern ya da kolay, zahmetsiz, ağrısız olduğu algısı önemli bir nedendir. Kadınların doğuma hazırlık konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, normal doğumun avantajları ve süreçleri hakkında bilgi eksikliği doğum şekli tercihini etkilemektedir. Türkiye'de sezaryen oranları çok yüksek. Dünya Sağlık Örgütü, sezaryen doğum oranlarının yüzde 10-15 aralığında olmasının ideal olduğunu belirtmektedir. Türkiye'de genel ortalama yüzde 57-60 civarındadır" dedi.

'GEREKSİZ SEZARYENE KARŞI DENETİM MEKANİZMALARI OLUŞTURULMALI'

Kadınlara ve eşlerine yönelik ücretsiz doğuma hazırlık kurslarının yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tuğut, "Gereksiz sezaryene karşı denetim mekanizmaları oluşturulmalı. Ancak bu kadınlar üzerinden değil, sağlık kurumları üzerinden yapılmalıdır. Kadın kendini güvende ve güçlü hissettiğinde normal doğum zaten tercih edilecektir. Toplumda doğum algısının şekillenmesinde sağlık politikaları gibi medya da etkilidir. Televizyon dizileri, sosyal medya gibi kanallar aracılığıyla doğum sahneleri, doğum hikayeleri ile toplumsal algılar şekillenir" diye konutu.

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Kaynak: DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'de Sezaryen Oranı Yüksek - Son Dakika

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