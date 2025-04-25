Türkiye Hastanesi'ne Kadın Doğum Sertifikası - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye Hastanesi'ne Kadın Doğum Sertifikası

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Türkiye Hastanesi, Kadın Doğum Mükemmelliyet Merkezi Sertifikası'nı alarak uluslararası başarıyı belgeledi.

25.04.2025 12:37
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Kadın Doğum Mükemmelliyet Merkezi Sertifikası Türkiye'de ilk kez Türkiye Hastanesi'ne verildi

Türkiye hastanesinin akreditasyon yolculuğu: Uluslararası standartlarla geleceğe yatırım

İSTANBUL - Amerika merkezli akreditasyon kuruluşu AACI (American Accreditation Commission International) tarafından verilen Kadın Doğum Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası, Türkiye'de ilk kez Türkiye Hastanesi'ne takdim edildi. Bu sertifika; kadın doğum hizmetlerinde uluslararası en iyi uygulamaları temel alan, hasta odaklı ve bilimsel standartlara dayalı bir hizmet anlayışını belgelemektedir.

Sertifika, hastanenin kuruluş yıldönümü olan 24 Nisan'da düzenlenen özel bir törenle takdim edilerek, hastanenin kalite yolculuğuna anlamlı bir mihenk taşı olarak eklendi. Törenin açılış konuşmalarını; Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, Medikal Direktör ve Yönetim Danışmanı Dr. Neslihan Kahraman ve AACI Türkiye CEO'su Ömer Peşinci yaptı.

Hastalar için güvenli ve nitelikli doğum hizmeti

Kadın Doğum Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası, anne ve bebek sağlığını odağa alan multidisipliner ekip çalışmasını, risk yönetimi temelli klinik süreçleri ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir kalite kültürünü temsil etmektedir. Bu sertifikayla Türkiye Hastanesi, doğum hizmetlerinde uluslararası klinik mükemmellik düzeyine ulaştığını belgeleyerek, annelere ve bebeklere en yüksek güvenlik ve kalite standartlarında hizmet sunma taahhüdünü güçlendirmiştir.

"34'üncü yılını kutluyoruz"

Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, "Bugün çok mutluyuz. 55 yıl önce atılan bir tohumdan filizlenen çınardan sonra, Türkiye Hastanesi'nin de 34'üncü yılını kutluyoruz. Bu bizim için önemli bir övünç meselesi. Zira 34 senedir aynı hasta güvenini, tedavisini ve şifa verme amacını devam ettiren hastanemiz, bugün aynı zamanda Türkiye'de ilk olan Kadın Doğum Mükemmeliyet Merkezi Belgesini de aldı. Bu vesileyle emeği geçen tüm sağlık personelimize, hekimlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah nice yıllara diyorum" dedi.

Sağlıkta kalitede öncülük ve sürdürülebilirlik

Odabaşı, "Türkiye Hastanesi, AACI tarafından daha önce verilen tam kapsamlı akreditasyonun ardından, 2024 yılında başarıyla tamamlanan ara denetim süreciyle uluslararası sağlık standartlarına olan uyumunu bir kez daha kanıtladı. Bu süreç, yalnızca bir belge kazanımı değil; hasta güvenliğini, hizmet kalitesini ve etik değerleri merkeze alan bir kurum kültürünün içselleştirilmesinin bir sonucudur" açıklaması yaptı.

"Sağlıkta en önemli konu güven"

Özel sağlık sektörünün en sıkıntılı günlerinden geçtiğini de belirten Odabaşı sözlerine şunları ekledi:

"Güvenin en önemli konu olduğu sektördeyiz. Dolayısıyla Türkiye Hastanesi, öncelikle bu güveni ve sağlık sektörünün itibarını ortaya koyan, bunu yükseltmeye çalışan en önemli oyuncularından bir tanesi. Sağlık sektörümüzde en önemli konu tıbbi olarak etik davranmak, aynı zamanda hastalarımıza güven vermek, şifa kaynağı olmaktır. Hizmetlerimizi bu doğrultuda veriyoruz. En önemlisi de rahmetli Enver Ören Beyin 'hastalarınızın önce duasını, sonra parasını alın' vizyonuyla hareket ediyoruz. Önce dua almaya, sonra şifa olmaya gayret ediyoruz."

AACI Türkiye CEO'su Ömer Peşinci ise "AACI ile yaklaşık iki yıldır sürdürülen akreditasyon süreci, Türkiye Hastanesi'nde hasta güvenliği, süreç standardizasyonu ve hizmet kalitesinde kapsamlı bir dönüşüm sağladı. Özellikle Kadın Doğum Servisi'nde başlatılan Klinik Mükemmellik Sertifikasyonu, bilimsel temelli, hasta odaklı ve sürdürülebilir kalite yaklaşımının kurumsal kültüre entegre edilmesine öncülük etti. Multidisipliner ekip çalışmasının güçlendirilmesi, risk yönetiminin etkin uygulanması ve sürekli iyileştirme süreçleri sayesinde, Türkiye Hastanesi doğum hizmetlerinde hem ulusal hem uluslararası düzeyde örnek gösterilen bir model haline geldi. Bu başarı, yalnızca yüksek standartların karşılandığını değil; kaliteyi bir yaşam biçimi haline getiren bir sağlık hizmeti anlayışının benimsendiğini göstermektedir. Klinik Mükemmellik Sertifikası, bu anlayışın somut ve prestijli bir yansımasıdır" dedi.

20 yıl ve üzeri emeğe vefa

Türkiye Hastanesi'nin 34. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende, uzun yıllardır kurumun gelişimine katkı sunan çalışanlar onurlandırıldı. 20 yıl ve üzeri süredir görev yapan personele, emek ve bağlılıklarının sembolü olarak "Kıdem Plaketi" takdim edildi.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye Hastanesi'ne Kadın Doğum Sertifikası - Son Dakika

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