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Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüs ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü - Son Dakika

Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüs ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü

26.11.2021 22:16

ABD'li ilaç firması Merck, Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüse karşı geliştirdiği hap formundaki Molnupiravir'in Covid-19'a karşı yüzde 50 değil yüzde 30 azalttığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Molnupiravir'de kesin veri yok, beklemek lazım" sözleriyle uyarıda bulunmuştu.

ABD'li ilaç firması Merck, geçtiğimiz haftalarda koronavirüsün etkilerini ve virüse bağlı ölüm oranlarını azaltan ilk hap formundaki Molnupiravir adında ilaç geliştirdiğini açıklamış, 775 hastadan elde edilen verilere göre ilacın enfeksiyonun erken evresindeki kişilerde hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azalttığını belirtmişti.

YENİ VERİLER İLACIN ETKİNLİĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Molnupiravir'in yeni verilerine göre, ilacın hastaneye yatışları ve ölüm oranlarını azaltmadaki etkililiği daha önceki verilerinden daha düşük çıktı. Merck tarafından yapılan açıklamada, bin 400'den fazla hastadan elde edilen yeni verilere göre hapın hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada yüzde 30 etkili olduğu bildirildi.

"SİPARİŞE DEVAM EDECEĞİZ"

İlacın verileri, Molnupiravir alan hastalarda hastaneye yatış oranı yüzde 6,8 ve 1 can kaybı, plasebo grubunda ise hastaneye yatışlar yüzde 9,7 ve 9 can kaybı olarak güncellendi. ABD'li bir analist Andrew Baum yaptığı açıklamada, "Başlangıçta artan yaygınlık ve direnişle ilgili endişeler göz önüne alındığında, hükümetlerin hem Merck'in Molnupiraviri'ni hem de Pfizer'in Paxlovid'ini sipariş etmeye devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE DE ÜRETİM BAŞLAYACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavisinde kullanılacak Molnupiravir ilacını yerli olarak üretmek için lisans başvuruları aldıklarını belirterek, "ABD 5.2 milyar dolarlık sipariş verdi. Birçok ülke ilaca erişim çabası içinde. Biz Türkiye olarak, rekabetle en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile ücretsiz buluşturmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun sürmeyecek" dedi.

MEHMET CEYHAN UYARMIŞTI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, 'Molnupiravir' ilacının henüz Faz-3 çalışmasının tamamlanmadığını söylemişti. Ceyhan, "Firma Faz-3 çalışmasındaki ara sonuçlar ile acil kullanım onayı aldı dolayısıyla 'Molnupiravir'in henüz ne oranda etkili olduğuna dair kesin veri yok. Ara sonuçlar hep yanıltabilir insanları. Bence bu ilacın etkinliği ile ilgili Faz-3 çalışmasının bütün sonuçlarını beklemek lazım" dedi.

İNGİLTERE, MOLNUPİRAVİR'İ ONAYLAYAN İLK ÜLKE OLMUŞTU

İngiltere, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) Molnupiravir'e onay vermesinin ardından ilacı onaylayan ilk ülke olmuştu. İngiltere, Merck ile 480 bin Molnupiravir tedavi kürü için anlaşma yapmıştı. İngiltere sağlık yetkilileri, ilacın hafif ila orta şiddette Covid-19 geçirme riski olan kişilerde kullanılmasını tavsiye etmişti.

Merck, ilacın kullanım izni için ayrıca ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurmuş, değerlendirme aşamasında olan ilacın onaylanması halinde ABD, yaklaşık 1,7 milyon Molnupiravir tedavisini uygulamaya başlayacak.

Öte yandan hap formunda başka bir Covid-19 ilacı geliştiren Pfizer'in ise laboratuvar denemeleri devam eden ve Paxlovid adıyla piyasa sürülmesi beklenen ilacın ise hastaneye yatış veya ölüm oranını yüzde 89 azalttığı belirtilmişti.

Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüs ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü

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Son Dakika Sağlık Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüs ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüs ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü - Son Dakika
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