Türkiye\'nin İlk Bütünleşik Kanser Merkezi Açıldı

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi'nde açılan "Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi"nin Türkiye'de ilk ve örnek olma konumunda bulunduğunu belirtti.

Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi'nde "Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi" hizmete girdi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, açılışta yaptığı konuşmada, Etlik Şehir Hastanesi'nin ilklerin öncüsü olduğunu belirterek, "Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi, Türkiye'de ilk ve örnek olma konumunda. Onkoloji hastanemizin kıymetli yönetimi ve hastanenin koordinatör başhekimliği işbirliğiyle beraber vatandaşımıza burada kanser anlamında her açıdan yaklaşılmış olacak. Onkoloji hastanesi, özeline baktığımız zaman Ankara'dan, şehir dışından ve yurt dışından birçok hastamızın tercih ettiği hastanemizdir." diye konuştu.

Etlik Şehir Hastanesi'ne ilişkin bilgi veren Koordinatör Başhekim Mustafa Sırrı Kotanoğlu da açılan birimin oldukça önemli bir görev üstleneceğini söyledi.

Hastaların aynı birim içinde tedavi olacağını anlatan Kotanoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Tedavileri tek bir merkezden yürütmeyi amaçlıyoruz"

Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan ise kanserin, tanı anından itibaren fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal olarak hem hastaya hem de yakınlarına çok büyük yük getirdiğini belirtti.

Tedavi tamamlansa bile hastaların ihtiyaçlarının bitmediğine, hastaların pek çok desteğe, takibe ve tedaviye ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Doğan, "Bu merkezde ihtiyaç duyacakları bütün sorunlara destek olabilmek için hayat tarzı değişiklikleri, sosyal hayata adaptasyonları ve yandaş sorunlarla ilgili tedavilerini tek bir merkezden yürütmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Doğan, söz konusu merkezde genetik taramaların da yapıldığını söyledi.

Öte yandan, Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi'nde 2 danışman hekim, tıbbi onkoloji, geriatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, algoloji, üroloji, cerrahi onkoloji, aile hekimliği uzmanları, sigara bırakma ünitesi, yara ve stoma bakım merkezi, fonksiyonel destek birimi, diyetisyen, psikolog, gerontolog, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı, hemşire ve manevi destek birimi görev yapacak.