Türkiye'nin ilk Diş Sağlığı Müzesi İstanbul'da açıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk Diş Sağlığı Müzesi İstanbul'da açıldı

24.03.2022 20:27

Türkiye'nin ilk Diş Sağlığı Müzesi İstanbul'da açıldı DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar: "Dünyada 8., Türkiye'de ilk" Geçmişten bugüne ağız ve diş sağlığı alanında kullanılan malzemelerin yer aldığı Diş Sağlığı Müzesi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Türkiye'nin ilk Diş Sağlığı Müzesi İstanbul'da açıldı

DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar: "Dünyada 8., Türkiye'de ilk"

İSTANBUL - Geçmişten bugüne ağız ve diş sağlığı alanında kullanılan malzemelerin yer aldığı Diş Sağlığı Müzesi vatandaşların ziyaretine açıldı. Müzenin açılışına, İstanul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Ak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Müze hakkında konuşan Diş Malzemeleri Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar, "Burası dünyada alanında 8., bölgemizde ve Türkiye'de ilk olarak hazırlanmış diş sağlığı müzesi. 100 yıllık dişçi koltuğumuz var, uluslararası müzelerle kontak haline geçtik oralardan objeler seçtik. 7'den 70'e tüm halkımıza hitap edecek şekilde dizayn edildi" dedi.

Geçmişten bugüne ağız ve diş sağlığı alanında kullanılan malzemelerin geniş bir yelpazeyle vatandaşlara sunulduğu Diş Sağlığı Müzesi bugün vatandaşların ziyaretine açıldı. Yurt dışındaki müzelerden, koleksiyonerlerden ve dernek üyesi hekimlerden edinilen ürünler müzede yerini alırken, alanda diş sağlığı alanında kullanılan malzemelerin tarihsel gelişim süreçleri de anlatılıyor. Uçar, herkesi müzeyi ziyaret etmeye davet etti.

"Türkiye'de ilk olarak hazırlanmış diş sağlığı müzesi"

Müzede bu alanda kullanılan malzemelerin vatandaşlar için sergilendiğini anlatan Uçar, "Burası dünyada alanında 8., bölgemizde ve Türkiye'de ilk olarak hazırlanmış diş sağlığı müzesi. 7'den 70'e tüm halkımıza hitap edecek şekilde dizayn edildi. Buraya geldiklerinde ne bulacaklar; antik Çağlardan ya da arkeolojik dönemlerden dişin şekli nasıldı, bugüne nasıl geldi, diş nedir, hangi dişin adı nedir, bunu burada hem görsellerle hem videolarla görebiliyor olacaklar. Bununla birlikte dişin içerisindeki kök nedir, kökün gövdesi, krom nedir görecekler. Diş nasıl fırçalanmalı diye bir videomuz var. İlk zamanlardan bu güne kadar diş fırçası nasıl evrim geçirdi bunu da görüyor olacaklar. Gerçek dişlerden hazırlanmış bir görüntü var, her bir diş özenle seçilmiş ve üzerinde büyüteçle beraber dişi gerçek anlamda göremiyoruz kemik altında kaldığı için burada bunu inceleme fırsatı bulacaklar" dedi.

"100 yıllık dişçi koltuğumuz var"

Müzede bulunan malzemelere ilişkin bilgi veren Uçar, "100 yıllık dişçi koltuğumuz var, muayenehane köşesi hazırladık. Bu köşede tarihte herhangi bir diş hekimine gittiklerinde nasıl bir ortam olduğunu hissedecekler. Tarihte kullanılan dişçilik malzemeleri vardır; röntgen var mıydı, nasıl yapılıyordu, tarihteki ilk ışınlı dolgu cihazları neydi ya da amalgamı neyle kararlardı tarihteki bu tarz objeleri burada görme şansına sahip olacaklar. Uluslararası müzelerle kontak haline geçtik, Londra'daki müzelerden tutun da Baltimor Müzelerine ya da Türkiye'deki tarih kütüphanelerine kadar taleplerde bulunarak oralardan objeler seçtik. Kişisel koleksiyonerlerden ürün topladık hem aktif diş hekimliği yapan, babasından, annesinden, dedesinden kalan. Örnek veriyorum bir üyemizin anneannesinden kalan bir davyemiz var" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk Diş Sağlığı Müzesi İstanbul'da açıldı
Türkiye'nin ilk Diş Sağlığı Müzesi İstanbul'da açıldı
Türkiye'nin ilk Diş Sağlığı Müzesi İstanbul'da açıldı

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Diş Hekimliği Fakültesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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