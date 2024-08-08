Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı Aysima Altınok son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı Aysima Altınok son yolculuğuna uğurlandı

Geniş Video İzle

Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı Aysima Altınok, 95 yaşında hayatını kaybetti. Altınok'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

08.08.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğukan YİLMAZ/ TÜRKİYE'nin ilk kadın beyin cerrahı Aysima Altınok 95 yaşında hayatını kaybetmişti. Altınok'un cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı ve dünyada beyin ve sinir cerrahisindeki çalışmalarıyla tanınan Aysima Altınok 95 yaşında hayatını kaybetmişti. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Altınok'un cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Altınok'un ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Altınok'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN BEYİN CERRAHI

Erzincan'da 1929 yılında dünyaya gelen Aysima Altınok, 1952 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştu. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeki asistanlığı ile 1959 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Altınok, 30 yılı aşkın bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görev almıştı. Birçok yurt dışı yayını da bulunan Altınok, Türkiye ve dünyanın önde gelen nöroşirürji ve cerrahi dernekleri ve çeşitli STK'larda da önemli görevlerde bulundu. Altınok'un özellikle kız çocuklarının eğitimine yönelik birçok çalışması olduğu biliniyor.

Türkiye\'nin ilk kadın beyin cerrahı Aysima Altınok son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Zincirlikuyu, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı Aysima Altınok son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:41:44. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı Aysima Altınok son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement