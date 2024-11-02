Türkmenoğlu'ndan Eğitim Hastanesi Ziyareti - Son Dakika
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Sağlık

Türkmenoğlu'ndan Eğitim Hastanesi Ziyareti

Türkmenoğlu\'ndan Eğitim Hastanesi Ziyareti

Kayhan Türkmenoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitim alan doktorlarla bir araya geldi.

02.11.2024 13:49
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AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim kliniklerinde eğitim alan doktorlarla bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Türkmenoğlu, akademisyen sayısını ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hastanenin son zamanlarda yapılan çalışmalarla bölgenin en donanımlı sağlık kuruluşlarından biri haline geldiğini ifade eden Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 yıl önce başlatılan çalışmalar neticesinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, eğitim veren bir hastane hüviyetine kavuşmuştur. İlk olarak geçen yıl eylül ayında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile acil tıp, üroloji ve kardiyoloji branşlarında yeterli hoca ve tıbbi teçhizat sağlanmış ve bu 3 bölümde geçen ay asistan hekimler eğitimlere başlamıştır. Hastanemizde 2 profesör, 8 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ile toplamda 27 asistan hekime uzmanlık eğitimi verilmektedir."

Ağustos ayında TUS ile acil tıp, üroloji, kardiyoloji, genel cerrahi ve göz hastalıkları alanlarında da 17 asistan hekim kadrosunun açıldığını anımsatan Türkmenoğlu, "Bu hekimler de yerleştirme sonuçlarından sonra hastanede göreve başlayacaklar. Birçok branşta da mekansal ve tıbbi cihaz donanımları tamamlanmış, eğitim verebilecek hekim kadroları talep edilmiştir." dedi.

Türkmenoğlu, asistan hekimlere başarı diledi.

Kaynak: AA

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