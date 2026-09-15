TÜYZE, Türkiye'nin sağlık verisi süper bilgisayarını İzmir'de kurmayı hedefliyor - Son Dakika
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TÜYZE, Türkiye'nin sağlık verisi süper bilgisayarını İzmir'de kurmayı hedefliyor

TÜYZE, Türkiye\'nin sağlık verisi süper bilgisayarını İzmir\'de kurmayı hedefliyor
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TÜYZE Başkanı Prof. Dr. Hakkı M. Karakaş, Türkiye'nin tüm sağlık verisini işleyecek süper bilgisayarı İzmir'de kurmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Karakaş, Ege Üniversitesinde yüksek performanslı bir hesaplama birimi kurmak istediklerini belirterek bunun söylemesi kolay, gerçekleştirmesi zor bir hedef olduğunu ifade etti.

İEÜ Medical Point Hastanesinde düzenlenen çalışma toplantısında konuşan TÜYZE Başkanı Prof. Dr. Hakkı M. Karakaş, Türkiye'nin tüm sağlık verisini işleyecek süper bilgisayarı İzmir'de kurmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Türkiye Sağlık Verileri ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsünün (TÜYZE) ikinci çalışma toplantısı İEÜ Medical Point Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. "Sağlıkta Yapay Zeka ve Veri Biliminde Stratejik iş Birliği" adıyla düzenlenen toplantıya çok sayıda akademisyen katıldı. Toplantının açılışında konuşan TÜYZE Başkanı Prof. Dr. Hakkı M. Karakaş, enstitünün Türkiye'deki sağlık verilerinin yönetiminde merkezi bir rol üstlenmek üzere sağlık verilerinin depolanması, anonimleştirilmesi ve uygun biçimde araştırmacılarla paylaşılması amacıyla kurulduğunu anlattı. Prof. Dr. Karakaş, "Hedefimiz sağlıkta teknolojik bağımsızlık. Klinik mükemmellik, ekonomik sürdürülebilirlik ve milli güvenlik bu yaklaşımın üç temel unsurunu oluşturuyor. Enstitü bünyesinde büyük veri, karar destek sistemleri, sağlıkta yapay zeka uygulamaları ve akıllı cihaz teknolojileri üzerine çalışan birimler var. Bilim kurullarımız da sağlık politikaları, yapay zeka, akıllı tıbbi cihazlar ve yenilikçi teknolojiler gibi başlıklarda çalışıyor. Bu kurullar, Cumhurbaşkanlığı politikaları doğrultusunda Türkiye'nin sağlık politikalarının yönlendirilmesine ve kaynakların dağıtılmasına katkıda bulunuyor" dedi.

Söylemesi kolay, gerçekleşmesi zor bir hedef

Enstitünün yaptığı çalışmaları başta akademisyenler olmak üzere veriye ihtiyacı olanlara sunmak için bir süper bilgisayara ihtiyaç olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Karakaş, "Bu kapsamda Ege Üniversitesinde yüksek performanslı bir hesaplama birimi kurmak istiyoruz. İzmir'de sağlık alanına özel bir süper bilgisayar oluşturmak en büyük hedefimiz. Türkiye'de mevcut yüksek performanslı hesaplama altyapıları bulunuyor. Kurmayı planladığımız sistemi ulusal TRUBA altyapısına, oradan da Avrupa'daki süper bilgisayar altyapılarına bağlanan üç katmanlı bir yapı içinde ele alıyoruz. Bu süper bilgisayarı araştırmacıların kullanımına sunmak ve projeyi İzmir'de hayata geçirmek istiyoruz. Söylemesi kolay, gerçekleştirmesi zor bir hedef" şeklinde konuştu.

Gün boyu süren çalışma toplantısı, TÜYZE bünyesinde yapılan yapay zeka destekli çalışmalar, enstitünün destek süreçleri ve akademisyenlerin sunumları ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Türkiye, Sağlık, İzmir, Ege, Son Dakika

Son Dakika Sağlık TÜYZE, Türkiye'nin sağlık verisi süper bilgisayarını İzmir'de kurmayı hedefliyor - Son Dakika

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