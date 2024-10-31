Tuz Mağarası KOAH ve Astım Hastalarına Şifa

Sağlık

Yerin 150 metre altındaki mağara KOAH ve astım hastalarına umut oldu

ÇANKIRI - Çankırı'da hayata geçirilen 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi', KOAH ve astım hastalarına umut oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen KOAH ve astım hastaları, Hititler'den kalan ve yerin 150 metre altında bulunan tuz mağarasında sağlıklarına kavuştu. Hastaların hastalık oranlarında ciddi düşüşler olduğu yapılan testlerle görüldü.

Çankırı'da, Çankırı Valiliği ile çeşitli kurumların işbirliği ile gerçekleştirilen 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi', KOAH ve astım hastalarına umut oldu. Hititler döneminden kalan ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak adlandırılan tuz mağarasında, KOAH ve astım hastalarına yönelik farklı sosyal, kültürel ve sağlık etkinlikleri gerçekleştirildi. Yerin 150 metre altındaki mağara içerisinde, hastaların 15 gün boyunca günde 6 saat tuz ortamındaki havaya maruz kalmaları sağlandı. Tamamlanan projenin ardından değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda tuz mağarasındaki terapilere katılan 12 KOAH ve 2 astım hastasında 15 gün içerisinde yüzde 50 civarında iyileşme tespit edildiği belirtildi.

Hastaların hastalık oranlarında büyük bir düşüş görüldüğünü ifade eden Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Barış Değer, "Birinci gruptaki hastalarımızda 12 KOAH ve 2 astım hastamızı tedavi seansına almadan önce onlara dispne skalası adı verilen ve hastaların nefes darlığı derecesini ölçen bir gösterge çizelgesi uyguladık. Bu çizelgede, seansa başlamadan öne olan puan ortalamamız 3.2'ken 15'inci günün sonunda 1.7'ye düştü. Hastalarımız neredeyse iki katı daha fazla rahat nefes aldı. KOAH hastaları değerlendirme skalasında ise hastanın öksürüğünden, balgamından, rahat uyuyup, uyuyamamasından ve merdivenleri çıkarken nefes darlığı yaşayıp, yaşamamasına kadar değerlendiren bir testti. Bu testte, hastalar ilk geldiğinde ortalama 22'yken 15 günün adından 13'e düştü. Bu da KOAH hastalarımızın daha iyi nefes aldığı sonucuna geliyor. Hastaların hem fiziksel hem de ruhsal yaşam kalitelerini de ölçmek istedik. İki boyutta da son 15 gün içerisinde çok ciddi bir şekilde artış tespit ettik. Hastalara 6 dakika yürüme testi yapıldı. 347 metreden 402 metreye kadar çıktı. Son olarak bode skalası uygulandı. Bode indeksi derecesi 4.4'ken 2.5'e düştü" dedi.

"Tuz odalarında haloterapi seansları uygulandı"

Hastaların tedavisinin olum sonuçlandığını söyleyen Dr. Tuba Öztürk Haliloğlu ise, "Tedavinin iki ayağı bulunmakta. Hastalara önce günde 6 saat mağarada tedavi uygulandı. Daha sonra tuz odalarında haloterapi seansları uygulandı. 15 günün sonunda hastalarda belirgin bir şekilde nefes darlığında azalma efor kapasitesinde artma, daha rahat yürüyebilme, merdiven çıkabilme ve mukusu rahatça çıkartabilmeyi sağladığımızı gördük" diye konuştu.

"Yaşam kalitelerine yönelikte destek veriyoruz"

Proje çerçevesinde hastaların yaşam kalitelerinin artmasına da yardımcı olunduğunu dile getiren Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan ise "Amacımız, burada tedavi olan hastaların aktif bir şekilde mağara içerisinde zaman geçirebilmeleri. Orada etkin bir şekilde hem sosyal hem de kültürel anlamda tuz atölyeleri, ebru sanatları, drama faaliyetleri gibi çeşitli etkinlikler yaparak aynı zamanda hastaların yaşam kalitelerine yönelikte destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

'İkinci grubun tedavisine başlanacak'

Yaklaşık 22 ilden hastaların tedavi görmek için geldiğini söyleyen Başhekim Erhan Buru, "Özellikle Çankırı ve ülkemiz için çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir proje başlatmış bulunduk. Bugüne kadar yaklaşık 22 ilden hastalarımız tedavi olmak için Çankırı'ya geldi. İkinci grubumuz da gelmeye başladı. Çok yakın bir tarihte onların da tedavisi başlamış olacak" ifadelerini kullandı.