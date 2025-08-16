Ücretsiz Kanser Taramaları İçin SMS Bilgilendirme Başlatıldı - Son Dakika
Sağlık

Ücretsiz Kanser Taramaları İçin SMS Bilgilendirme Başlatıldı

Ücretsiz Kanser Taramaları İçin SMS Bilgilendirme Başlatıldı
16.08.2025 12:49
Sağlık Bakanlığı, kanser taramalarına katılımı artırmak için 15 milyon kişiye SMS gönderecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kanser, dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarısı artarken, hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi yükseliyor. Bu kapsamda daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımın artırılması için kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulaması hayata geçirildi.

ÜCRETSİZ TARAMA

Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılıyor. Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor.

15 MİLYON KİŞİYE MESAJ

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama kapsamında meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek. 1 ay süreyle kademeli olarak gönderilecek olan kısa mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak. SMS için seçilen yaklaşık 15 milyon kişiyi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığındakiler oluşturuyor. İçlerinde daha önce kanser taramalarına katılmış olanlar da bulunuyor.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı, Politika, Türkiye, Sağlık, SMS, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ücretsiz Kanser Taramaları İçin SMS Bilgilendirme Başlatıldı - Son Dakika

12:49
SON DAKİKA: Ücretsiz Kanser Taramaları İçin SMS Bilgilendirme Başlatıldı - Son Dakika
