Ulu Kılıç, yaşlılarda ani dalgınlık ve düşme enfeksiyon habercisi olabileceğini söyledi - Son Dakika
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Ulu Kılıç, yaşlılarda ani dalgınlık ve düşme enfeksiyon habercisi olabileceğini söyledi

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Ulu Kılıç, yaşlılarda ani dalgınlık ve düşme enfeksiyon habercisi olabileceğini söyledi
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EKMUD ile Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği'nin toplantısında yaşlılarda enfeksiyon ve sepsis ele alındı. Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, ateş gibi klasik belirtilerin görülmeyebileceğini, ani dalgınlık ve düşmenin de enfeksiyon habercisi olabileceğini söyledi.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Yaşlı Hastada Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar ve Sepsis" Toplantısı'nda konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, "Yaşlılarda enfeksiyonlar her zaman klasik belirtilerle ortaya çıkmayabilir" dedi.

Toplantıda, yaşlılarda sık görülen enfeksiyonlar, sepsis, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi, antibiyotiklerin doğru kullanımı, aşılama ve enfeksiyonlardan korunma yolları ele alındı. Toplantı kapsamında, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Simülasyon Merkezi'nde bulunan Sanal Hasta Simülatörü ile Sepsis senaryosu uygulamalı olarak gösterildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, yaşlılarda enfeksiyonların her zaman klasik belirtilerle ortaya çıkmayabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ulu Kılıç, "Yaşlı bir hastada ateş veya ağrı gibi klasik belirtiler olmayabilir. Ani dalgınlık, iştahsızlık, halsizlik, düşme veya genel durumdaki hızlı değişiklikler de enfeksiyonun habercisi olabilir. Bu nedenle özellikle yaşlılarda küçük görünen değişikliklerin bile dikkate alınması gerekiyor" dedi.

Sepsiste erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Ulu Kılıç, "Sepsiste zaman çok önemli. Enfeksiyonun erken fark edilmesi ve uygun tedavinin gecikmeden başlanması hastanın yaşamını kurtarabilir. Yaşlı hastalarda tedaviyi planlarken mevcut hastalıkları, kullandığı ilaçları ve beslenme durumunu da birlikte değerlendirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda enfeksiyonların tedavisinin yanı sıra korunmanın da en az tedavi kadar önemli olduğu vurgulandı. Özellikle yaşlılarda uygun aşılama, el hijyeni, yeterli ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların kontrol altında tutulmasının enfeksiyon riskini azaltmada önemli olduğu belirtildi.

İki gün süren toplantı, farklı disiplinlerden sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyim paylaşımıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
HastaneSağlıkSon Dakika

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