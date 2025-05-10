Ulusal Hemşirelik Ebelik Kongresi Etlik'te Gerçekleşti - Son Dakika
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Sağlık

Ulusal Hemşirelik Ebelik Kongresi Etlik'te Gerçekleşti

Etlik Şehir Hastanesi'nde 2'nci Hemşirelik Ebelik Kongresi, sağlık hizmetlerinde bütünleşik bakımı tartıştı.

10.05.2025 18:47
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Etlik Şehir Hastanesi'nde 'Ulusal Bütünleşik 2'nci Hemşirelik Ebelik Kongresi' düzenlendi

ANKARA - Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi'nde 'Ulusal Bütünleşik 2'nci Hemşirelik Ebelik Kongresi' düzenlendi.

Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi'nde 08-10 Mayıs tarihleri arasında 'Ulusal Bütünleşik 2'nci Hemşirelik Ebelik Kongresi' düzenlendi. Etkinlik, 'Sağlık Hizmetlerinde Bütünleşik Bakım: Sağlıklı Geleceğe Bir Adım' sloganıyla ikinci defa hemşireler ve ebeler için düzenlenen kongreye Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan katıldı. Programda açılış gösterilerinin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

"Hemşireler cefakarca fedakarca ve özveriyle çalışıyorlar"

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, açılmasının üzerinden henüz 3 yıl geçmemiş olan bir hastanede ikinci kongreyi yapıyor olmanın büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi olduğunu kaydederek, "Bu kongreyi düzenleyen planlayan, emek harcayan tüm arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Özellikle sağlık bakım hizmetleri ve onların ekibine, tüm destek hizmetlerine, koordinatör başhekimlik ekiplerine, tüm arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Tabii konu hemşirelik ebelik olunca herkesin söyleyeceği çok şey var ama hiçbir şey bu söyleyeceklerimizin karşılığında onların verdiği emeklerin yerini tutmaz açıkçası. Arkadaşlarımız sahada, hastanede, aile sağlığı merkezlerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde, birçok alanda cefakarca fedakarca ve özveriyle çalışıyorlar. Biz bunlara her zaman her yerde şahit oluyoruz" diye konuştu.

"Hemşire ve ebeleri çok şey öğrendiğim insanlar olarak hatırlıyorum"

Hemşirelerin ve ebelerin sahada ortak çalıştığını bu yüzden birbirinden bağımsız görülmemesi gerektiğini dile getiren Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ise "Şimdi, hemşirelik ve ebelik aslında burada bütünleşik yazmasının bir anlamı yok. Bu benim şahsi görüşüm. Zaten sahada, bir birileriyle çalışmalarıyla, birlikte çalışan, birbirileriyle hasbihal eden birbirleriyle bir şeyleri paylaşan, fedakarlıkları birlikte paylaşan iki meslek grubu gibi görünüyor. Fakat ben otuz beş yıllık, otuz dört yıllık hekimimi. Yüzlerce arkadaşım oldu ebe, hemşire kadrosundan. Hangisi ebe, hangisi hemşire hala bilmiyorum. Ben, onları hep böyle bir flu, ulaşılmaz, çok şey öğrendiğim insanlar olarak hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

"'İnsanı yaşat ki dünya yaşasın' felsefesindeyiz"

Sağlık alanlarına bakıldığında bu topraklarda Hipokrat'tan İbni Sina'ya, ilk Osmanlı hekimlerinden Cumhuriyet'in ilk hemşirelerine kadar, sağlık alanına yön vermiş kişilerin bu topraklarda yetiştiğini vurgulayan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, "Hepinizin kendi ecdadından temel bir felsefesi var, 'İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın' Bu felsefeyle bugün geldiğimiz noktada, biz artık Türkiye olarak Etlik Şehir Hastanesi gibi, Bilkent Şehir Hastanesi gibi, Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği hastanelerde, 'İnsanı yaşat ki Devlet Yaşasın' felsefesinin sınırının dışına çıktık. 'İnsanı yaşat ki dünya yaşasın' felsefesindeyiz. Bu felsefe doğrultusunda bugüne kadar hep hizmet üretiyorduk, hizmet veriyorduk. Ama birazda işin resmini değiştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Etlik Şehir Hastanesi, Etkinlik, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ulusal Hemşirelik Ebelik Kongresi Etlik'te Gerçekleşti - Son Dakika

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