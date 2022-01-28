UMKE ekipleri kardan kapanan yolda kanser hastasını 600 metre sedyeyle ambulansa taşıdı - Son Dakika

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Avrupa' sorusu Twitter tarihine geçti

Seray Sever gelen elektrik faturasına isyan etti: Buna sadece oha diyorum

UMKE ekipleri kardan kapanan yolda kanser hastasını 600 metre sedyeyle ambulansa taşıdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta evinde rahatsızlanan 49 yaşındaki kanser hastası kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti. Ekipler, kardan kapanan yolda sedyeye aldıkları hastayı 600 metre yürüyerek ambulansa taşıdı.

Edinilen bilgiye göre Mithatpaşa Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşayan 49 yaşındaki kanser hastası Firdevs Ayvazaydın dün gece evinde rahatsızlandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yolun kapalı olması nedeniyle vakaya ulaşamayan sağlık ekipleri, UMKE ekibinden yardım istedi. UMKE'nin yardımıyla hasta kadına ulaşan sağlık ekipleri bu kezde evin olduğu yerde yoğun kar olmasından dolayı yürümek zorunda kaldı.

Ekipler, sedyeye aldıkları hasta kadını evinden alarak yaklaşık 600 metre yüreyerek ambulansa taşıdı. Ekiplerin zorlu mücadelesi vatandaşlardan büyük takdir topladı. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumun iyi olduğu öğrenildi.