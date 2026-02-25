Üniversite Öğrencisi Kaza Geçirdi - Son Dakika
Üniversite Öğrencisi Kaza Geçirdi

25.02.2026 13:31
Cennet Nesibe Gül ağır yaralı, tedavisi sürüyor; taburcu olması mümkün görünüyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 18 Şubat'ta sahipsiz köpekten kaçarken belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül'ün tedavisi devam ediyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine, kaza nedeniyle KTÜ öğrencisi Gül'ün çok sayıda organında yaralanma meydana geldiğini söyledi.

Hastayı bir süre yoğun bakımda takip ettiklerini belirten Tekinbaş, "Sonra mekanik ventilatörden ayırdık. Pazartesi günü de servise aldık. Hastanın şu anda hayati fonksiyonları normal. Bir kısım kırıkları var. Kırıklardan dolayı yatak istirahati yapıyor. Yakın zamanda taburcu olabilecek gibi görünüyor." dedi.

Tekinbaş, pelvis kemiğinde ve ayağında kırık olan hastanın bir müddet yatak istirahati yapacağını vurgulayarak, "Hastanın diğer fonksiyonlarının hepsi normal. Normal yemek yiyip içebilecek ve diğer faaliyetlerini yapabilecek durumda." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

