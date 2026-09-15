Üroloji uzmanından prostat kanseri uyarısı, 50 yaş üstü erkeklere düzenli kontrol önerisi

Sivas Numune Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. İrfan Yıldırım Şentürk, prostat kanserinde erken tanının önemine dikkat çekerek, "Prostat kanseri erken dönemde belirti vermeyebildiği için düzenli kontroller büyük önem taşıyor. Genel olarak 50 yaş ve üzerindeki erkeklerin prostat kanseri açısından değerlendirilmesi öneriliyor" dedi.

Üroloji Uzmanı Dr. İrfan Yıldırım Şentürk 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla prostat kanseri, risk faktörleri, belirtileri ve erken tanının önemi hakkında önemli bilgiler verdi. Prostatın erkek üreme sisteminde bulunan ve mesanenin hemen altında yer alan küçük bir bez olduğunu belirten Şentürk, yaş ilerledikçe prostat bezinde büyüme görülebileceğini ifade etti. Bu büyümenin her zaman kanser anlamına gelmediğine dikkat çeken Şentürk, iyi huylu prostat büyümesinin özellikle ileri yaş erkeklerde sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyledi.

Prostat kanserinin ise iyi huylu prostat büyümesinden farklı bir hastalık olduğuna değinen Şentürk, prostat dokusundaki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu ortaya çıktığını belirtti. Prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu ifade eden Şentürk, hastalığın özellikle ileri yaşlarda daha sık görüldüğünü kaydetti.

Prostat kanserinin erken evrede çoğu zaman belirti vermediğini vurgulayan Şentürk, bazı hastalarda idrar yaparken zorlanma, idrar akımında zayıflama, sık idrara çıkma, idrarda veya menide kan görülmesi gibi şikayetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Hastalığın ileri evrelerinde ise özellikle kemiklere yayılım olması durumunda kemik ağrılarının görülebileceğini ifade etti.

Erken tanının önemine dikkat çeken Şentürk, "Prostat kanseri erken dönemde belirti vermeyebildiği için düzenli kontroller büyük önem taşıyor. Genel olarak 50 yaş ve üzerindeki erkeklerin prostat kanseri açısından değerlendirilmesi öneriliyor. Ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan kişilerde ise değerlendirmeye daha erken yaşlarda başlanması gerekebilir" dedi.

Prostat kanseri değerlendirmesinde kullanılan yöntemlerden birinin PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi olduğunu belirten Şentürk, PSA testinin basit bir kan testiyle yapılabildiğini söyledi. PSA değerinin yüksek olmasının tek başına prostat kanseri anlamına gelmediğini ifade eden Şentürk, iyi huylu prostat büyümesi, prostat enfeksiyonları ve bazı diğer durumlarda da PSA seviyesinin yükselebileceğini belirtti.

PSA yüksekliği tespit edilen kişilerin üroloji uzmanına başvurmasının önem taşıdığını vurgulayan Şentürk, gerekli muayene ve ileri tetkiklerin ardından hastalığın doğru şekilde değerlendirilebileceğini kaydetti. Daha önce iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olan kişilerin de takiplerini ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çeken Şentürk, prostat ameliyatı geçirilmiş olmasının ilerleyen dönemlerde prostat kanseri gelişmeyeceği anlamına gelmediğini ifade etti.

Şentürk, prostat kanserinde erken tanının tedavi seçeneklerini ve tedavi başarısını önemli ölçüde etkilediğini belirterek, özellikle risk grubundaki erkeklerin herhangi bir şikayeti olmasa dahi düzenli sağlık kontrollerini yaptırmalarını ve gerektiğinde üroloji uzmanına başvurmalarını önerdi.