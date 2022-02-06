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Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr. Çelik: "Covid-19 geçirenlerin hastalık sonrası böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmesi gerekiyor" - Son Dakika

Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr. Çelik: "Covid-19 geçirenlerin hastalık sonrası böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmesi gerekiyor"

06.02.2022 10:52

Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr. Çelik: "Covid-19 geçirenlerin hastalık sonrası böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmesi gerekiyor" Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr.

Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr. Çelik: "Covid-19 geçirenlerin hastalık sonrası böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmesi gerekiyor"

Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Çelik:

"Hastalarımızda Covid sonrası böbrek fonksiyonları bozulanlar var"

"Yapılan çalışmalarda erkeklerde Korona virüsün görülme oranı kadınlardan daha fazla"

TRABZON - Özel İmperial Hastanesi Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Çelik, Covid geçiren hastalarda böbrek fonksiyonu bozukluğuna dikkat dikkat çekerek, "Covid sonrası hastaların aslında böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmeleri gerekir. Eğer buralarda problem varsa hasta bunu algılayamayabilir, şikayet vermeyebilir, anlayamayabilir. Onun için kontrolden geçmelerinde fayda var" dedi.

Çelik, Korona virüsü damarsal yapılar üzerinden hareket ettiği için en fazla bulunduğu organlardan biri de böbrekler olduğunu ifade ederek "Eğer böbrek damarlarındaki asetinkolin reseptörlerine bağlanır ve böbrek hücrelerine girerse böbrekleri bozabilir" dedi.

"Hastalarımızda Covid sonrası böbrek fonksiyonlarını bozulanlar var"

Covid -19 sonrası hastalarda böbrek fonksiyonu bozukluğu görüldüğünü ifade eden Çelik, "Korona virüsü damarsal yapılar üzerinden hareket ettiği için en fazla bulunduğu organlardan biri de böbrekler. Eğer böbrek damarlarındaki asetinkolin reseptörlerine bağlanır ve böbrek hücrelerine girerse böbrekleri bozabilir. Hem akut hem de kronik böbrek problemleri oluşturabilir. Hastalarımızda Covid sonrası böbrek fonksiyonlarını bozulanlar var. Bu hastalar özellikle de böbrek fonksiyonları sınırda olan hasta gruplarında bunları daha çok görüyoruz. Covid sonrası hastaların aslında böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmeleri gerekir. Eğer buralarda problem varsa hasta bunu algılayamayabilir, şikayet vermeyebilir, anlayamayabilir onun için kontrolden geçmelerinde fayda var" diye konuştu.

"Erkeklerde korona virüs, kadınlardan daha fazla"

Yapılan çalışmalarda erkeklerde Korona virüs görülme oranının kadınlardan daha fazla olduğunu ifade eden Çelik, "Yapılan çalışmalarda erkeklerde Korona virüs görülme oranı kadınlardan daha fazla. Erkeklerin yaşadığı Korona virüsün şiddeti kadınlardan da daha fazla. ve yoğun bakımda kalma süreleri de daha fazla. Neden bu böyle? Diye düşününce ilk akla gelenlerden bir tanesi hijyen. Kadınlar daha hijyenik, erkekler daha az hijyenik. Maskeleri kullanma açısından kadınlar daha çok özenli kullanıyor, erkekler daha fazla sigara içiyorlar denilebilir ancak sadece bunlar değil. Erkekler ve kadınlar arasındaki en önemli fark hormonlar. Erkeklerin testosteron kadınlar ise östrojen içeren varlıklar. Bu her şeyi etkileyen çok önemli bir farklılık. Çünkü vücutta testesteron bağışıklık sistemini baskılayacakmış gibi davranırken, östrojen ise bağışıklık sistemini artıran modüle edecek şekilde davranır. Testosteron enflamasyonu artıran östrojen baskılayan hormonlardır. Öyleyse; kadınlar östrojen miktarları yüksek olduğu için korona virüsten daha az etkileniyorlar" şeklinde konuştu.

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Fatih Çelik, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr. Çelik: 'Covid-19 geçirenlerin hastalık sonrası böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmesi gerekiyor' - Son Dakika


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