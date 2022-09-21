Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışı hizmetle randevu kapasitesi artırıldı - Son Dakika
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Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışı hizmetle randevu kapasitesi artırıldı

21.09.2022 12:32
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışı hizmetle randevu kapasitesi artırıldı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışında verilen poliklinik hizmetiyle hastane randevu kapasitesinde yüzde 20'lik artış sağlandı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışında verilen poliklinik hizmetiyle hastane randevu kapasitesinde yüzde 20'lik artış sağlandı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2022 yılının 7 ayında, 907 bin 580 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Aynı dönemde hastanede 26 bin 608 ameliyat gerçekleştirildi.

Salgın döneminin öncesindeki poliklinik sayılarının üzerine çıkıldığı hastanede, poliklinik randevularındaki yoğunluktan dolayı 25 Temmuz'dan bu yana mesai dışı poliklinik hizmetine geçildi.

Mevcut randevu kapasitesinde yüzde 20'lik bir artış kaydedildi.

Hastaneye çocuğunun tedavisi için gelen İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, mesai dışında da polikliniklerde muayene yapılmasının güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Çalıştığım için bazen çocuğumu hastaneye getiremiyordum. Böyle ek mesai gayet güzel oldu. Çocuğumu randevusuna getirebiliyorum. Herkes için daha iyi böyle. Çünkü 16.00'da işten çıkanlar yetişemiyor polikliniğe. Böyle 19.00'a kadar daha iyi oldu." dedi.

Geçirdiği iş kazasının ardından kolunda kırık oluşan ve ortopedi polikliniğine gelen Abdülahmet Keleş de "Yaklaşık 1,5 ay önce bir iş kazası geçirmiştim. Şu anda da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyorum ve mesai saatleri dışında tedavi alabildiğim için bu uygulamadan çok memnunum devletimize ve doktorlarımıza gerçekten çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Araştırma, Uşak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışı hizmetle randevu kapasitesi artırıldı - Son Dakika

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