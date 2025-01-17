Üsküdar\'da Sahte Alkol Denetimi

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Üsküdar'da sahte ve kaçak alkol denetimi yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Üsküdar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri alkol satışı yapan işletmelere yönelik sahte ve kaçak alkol denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerlerinin bulundurması gereken evraklar ve alkol şişelerinin bandrolleri incelendi.

Son günlerde kaçak alkol sebebi ile artan ölümler neticesinde İstanbul Valiliği'ne bağlı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Üsküdar ilçe Tarım ve Orman müdürlüğü ekiplerince alkol satışı yapan mekanlara yönelik sahte ve kaçak alkol denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında, iş yerlerinin bulundurması gereken evraklar ve alkol şişelerinin bandrolleri kontrol edildi. Mekanlarda bulunan şahıslar ise polis ekipleri tarafından Genel Bilgi Tarama sorgulamasından geçirildi. Denetimlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.