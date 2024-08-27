Uyku Hastalarının İnternetten Aldığı İlaçlar Tehlike Oluşturuyor - Son Dakika
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Sağlık

Uyku Hastalarının İnternetten Aldığı İlaçlar Tehlike Oluşturuyor

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Uyku hastalıklarının tedavisinde internet üzerinden alınan bitkisel veya ilaç içerikli ürünlerin kontrolsüz kullanımı sorunlara neden oluyor. Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, internetten tedarik edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı kontrolünde olması gerektiğini vurguladı.

27.08.2024 12:06
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Uyku hastalarının internetten aldığı ilaçlar tehlike oluşturuyor

İnternetten alınan uyku düzenleyici ilaçların kontrolsüz kullanımı sorunlara neden oluyor

Prof. Dr. Vural Fidan:

"İnternet üzerinden tedarik edilen bitkisel ve ilaç kökenli ürünler sıkıntı oluşturabilir"

ESKİŞEHİR - Uyku hastalıklarının tedavisinde internet üzerinden erişilebilen bitkisel veya ilaç içerikli ürünler hakkında uyaran Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, "İnternet üzerinden tedarik edilen bitkisel ve ilaç kökenli farklı ürünlerin kontrolsüz olması, kesinlikle sıkıntı oluşturabiliyor" dedi.

Günümüzde sık rastlanan uyku hastalıkları, insan hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Gündelik yaşantı, iş ve sosyal hayat, uyku problemlerine bağlı olarak olumsuz etkilenebiliyor. Uyku problemi yaşayan kişilerin her ne kadar uyku hekimlerine başvuru yapması önerilse de, birçok hasta internet üzerinden bitkisel ve ilaç içerikli ürün kullanıyor. İnternetten alınan ürünlerin kontrolsüz kullanımı ise tedaviden ziyade sıkıntılara neden olabiliyor.

"İnternet üzerinden tedarik edilen bitkisel ve ilaç kökenli ürünler sıkıntı oluşturabilir"

Uyku hastalığı ile mücadele veren hastaların internetten alarak kontrolsüz şekilde kullanacağı ürünlerin tehlike oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Vural Fidan, "Uyku hastalıklarının hem teşhisi hem de tedavisi, uyku hekimleri tarafından yapılmaktadır. Tabii uyku ile ilgili olan sorunlar için uyku hekimlere bazen ulaşım zor olabiliyor. Kişilerin daha kolayına gelen internet üzerinden bilgilendirme veya internet üzerinden bazen bitkisel, bazen ilaç kökenli farklı ürünleri tedarik edip kullanması mümkün olabiliyor. Fakat bunların kontrolsüz olması, kesinlikle sıkıntı oluşturabiliyor" dedi.

" Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgilendirmelere riayet edilmesi şart"

İnternetten erişilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı kontrolünde olmasının büyük önem taşıdığını ve hastaların uyku hekimlerine başvurmaları gerektiğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü ilaç olarak tabir ettiğimiz ürünlerin mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Tıbbi ürünler var, bazen biz de bunlara rastlıyoruz. Bu ürünlerin de mutlaka Sağlık Bakanlığı sertifikasyonu olması gerekiyor. Çünkü bunların kişiye önce zarar vermemesi ondan sonra faydalı olmasına gerekiyor. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgilendirmelere riayet edilmesi şart. Bütün hastalarımızın uyku problemleri varsa er veya geç mutlaka uyku hekimleriyle başvurmasını öneriyoruz."

Kaynak: İHA

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