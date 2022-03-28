Uyuşturucu bağımlılığına implant ve sosyal aktivitelerle son - Son Dakika

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Uyuşturucu bağımlılığına implant ve sosyal aktivitelerle son

28.03.2022 21:04

Uyuşturucu bağımlılığına implant ve sosyal aktivitelerle sonADANA Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Uzman Dr.

Uyuşturucu bağımlılığına implant ve sosyal aktivitelerle son

ADANA Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kurt, AMATEM'de 11 yılda ayakta 207 bin, yatan hasta olarak da 23 bin kişiye hizmet verdiklerini belirterek, "Bağımlılığı implant ve sosyal aktivitelerle bitiriyoruz" dedi.

Kurt, yaptığı açıklamada, Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin yaklaşık 39 yıldır hizmet verdiğini, 2011 yılı Mayıs ayında Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi biriminin açıldığını söyledi. Kurt, aradan geçen 11 yıllık sürede, ayaktan 207 bin, yatan hasta olarak yaklaşık 23 bin kişiye hizmet verdiklerini belirterek, "2021 yılı verilerine bakacak olursak, ayaktan 21 bin, yatan olarak 2100 hastaya hizmet verilmiştir. AMATEM birimimiz 80 yatak kapasiteli ve Türkiye'nin en büyük klinikleri arasındadır. Burası hem Adana hem de bölge illerimize hizmet vermektedir" diye konuştu.

Bağımlılık tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım sergilediklerine dikkat çeken Kurt şunları kaydetti:

"Her bir kişiye ayrı tedavi planları oluşturulmaktadır. Tedavi planları oluşturulurken işin içerisine psikiyatri, psikolog, sosyal çalışmacılar, klinik destek elemanları, hemşirelerimiz ve iş uğraş hocalarımız katılmaktadır. Farmakolojik ilaç tedavilerinin yanında psikoterapiler ve uğraş terapileri önemli rol almaktadır. Yatan hastalarımıza sabahları günaydın toplantıları yapılmaktadır. Hastalarımıza bağımlılıkla ilgili psikoeğitimler verilmektedir. Psikoeğitimler içerisinde, öfkeyle mücadele, hayır diyebilme ve motivasyon kazandırma eğitimleri bulunmaktadır. Hastanemizde uğraş terapisi ile ilgili olarak, Çukurova Halk Eğitim Merkezimizle iş birliği içerisinde bir takım faaliyetler yürütülmektedir. AMATEM uğraş merkezimize günde 4 hocamız gelmektedir. Resim, sanat, müzik, spor ve seramik gibi uğraşlar hastalarımızın tedavisinde önemli rol almaktadır."

Eroin kullanan hastalarda implant tedavisinin AMATEM'in kurulduğu günden bugüne uygulandığını ifade eden Kurt, "Hastalar üzerine oldukça yararı olan bir tedavi seçeneğidir. İmplant tedavisi, eroinden arındırma tedavisinde kullanılan oral tedavi yerine cilt altına yerleştirilen bir ilaçtır. Bu ilaçla birlikte daha uzun süreli koruma sağlanmaktadır. İmplant tedavisi, kişinin maddeye yeniden dönmesini ve ulaşmasını uzun vadede geciktiren bir tedavi seçeneğidir. Kaymakamlığımız aracılığıyla Halk Eğitim Merkezleri, Amatem hastalarımızın tedavisinde rehabilitasyon aşamasında ciddi destek sağlamaktadır. Yeşilay ile koordineli çalışmalarımız mevcuttur. Çukurova Müftülüğü aracılığıyla haftada bir kurumumuza gelen görevliler, hastalarımıza bilgilendirme ve rehabilitasyon hizmeti sağlamaktadır" dedi.

Uyuşturucu bağımlılığına implant ve sosyal aktivitelerle son
Uyuşturucu bağımlılığına implant ve sosyal aktivitelerle son
Uyuşturucu bağımlılığına implant ve sosyal aktivitelerle son

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Uyuşturucu, Ekrem Tok, İmplant, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uyuşturucu bağımlılığına implant ve sosyal aktivitelerle son - Son Dakika


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