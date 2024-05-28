Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay: 'Cildimize Kimyasal Madde Kullanmayalım' - Son Dakika
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Sağlık

Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay: 'Cildimize Kimyasal Madde Kullanmayalım'

Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay: \'Cildimize Kimyasal Madde Kullanmayalım\'

Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay, cilde kimyasal madde kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti. Doğanay, kimyasal peeling ve kese gibi işlemlerin cildi yakabileceğini ve yanık yaralarına neden olabileceğini belirtti. Basit bir cilt bakımının ardından gereken işlemlerin yapılması gerektiğini vurguladı.

28.05.2024 16:26
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Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Doğanay, cilde kimyasal madde kullanılmamasına dikkat çekti.

"YÜZE ASLA KESE YAPMAYIN"

Cilde kimyasal madde kullanılmamasına dikkat çeken Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay, "Öncelikle güzel bir cilt bakımı yapılmalı. Medikal cilt bakımlarında asla kimyasal madde kullanmayalım. Mesela sektörde şu an kimyasal peeling, yüzümüze kese yapalım gibi öneriler var. Bunlar kesinlikle yanlış şeyler. Bunların yapılmaması lazım. Cildimizi yakar ve yanık yaraları oluşur. Yüze asla kese yapmayın. Bana, 'Hangi işlemi yaptırmamalıyım?' diye sorarsız eğer yüzümüze kesinlikle kese yaptırmamamız gerektiğini söylerim. Basit bir cilt bakımından sonra danışanlarıma gereken işlemleri yapıyorum." dedi.

Uzm. Dr. Mediha Doğanay: 'Cildimize Kimyasal Madde Kullanmayalım'
Uzm. Dr. Mediha Doğanay: 'Cildimize Kimyasal Madde Kullanmayalım'

Kadın, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay: 'Cildimize Kimyasal Madde Kullanmayalım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay: 'Cildimize Kimyasal Madde Kullanmayalım' - Son Dakika
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