Uzm. Dr. Mehmet Alagöz: "Yaz aylarında yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım" - Son Dakika
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Uzm. Dr. Mehmet Alagöz: "Yaz aylarında yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım"

09.06.2022 10:27

Uzm. Dr. Mehmet Alagöz: "Yaz aylarında yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım" Havaların ısınmasıyla birlikte gün içinde sıcak çarpmalarına karşı uyarılarda bulunan iç hastalıkları uzmanı Dr.

Uzm. Dr. Mehmet Alagöz: "Yaz aylarında yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım"

BİNGÖL - Havaların ısınmasıyla birlikte gün içinde sıcak çarpmalarına karşı uyarılarda bulunan iç hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Alagöz, "Akdeniz tipi beslenme dediğimiz soğuk salatalar, yine soğuk meyveler daha fazla tüketilebilir. Kesinlikle yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de hava sıcaklıkları artış göstermeye başladı. Gün içinde 30 dereceyi aşan sıcaklara karşı uyarılarda bulunan iç hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Alagöz, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde mümkünse dışarı çıkılmamasını önerdi. Uzm. Dr. Alagöz, "Hem bölgemiz hem de ülke çapında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte belirli sıcaklar, belirli aralıklarda daha fazla etkili olmaktadır. Öncelikle işi olmayan gruptaki kişiler, mümkünse saat 11.00 ile 15.00 arasında güneş ışınlarının daha dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamayı tercih etmeliyiz. İlla işi olan bir grup olacaktır. Çıkarsak kesinlikle güneş gözlüğü, şapka, özellikle geniş şapkalar tercih edelim. Mümkünse güneş kremleri de olabilir. Belirli risk gruplarında sıcaklıklar daha fazla hissedilir, daha fazla sıkıntılı seyredebilir. Bunlar 4 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanlar, hipertansiyon, diyabet, böbrek yetmezliği grubundaki bulunan kişilerde bu sıkıntılar daha fazla seyredebiliyor" diye konuştu.

"Soğuk salata ve soğuk meyveler tüketelim"

Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Alagöz, "Özellikle bu dönemde olabildiğince sıvı tüketimini bir miktar attırmamız lazım. Normalde 2,5 litre günlük sıvı tüketimi olması gerekirken bu dönemlerde sıcaklıkla eş değer olarak bunlar 4,5 litreye kadar çıkılabilir. Her grupta bunu önermiyoruz tabi. Kronik böbrek yetmezliği olup yüklenme tablo su dediğimiz daha çok böyle sıvı tutma durumu olan kalp yetmezliği gibi gruplarda idrar sıvı atılımı daha zor olduğu için aşırı miktarda sıvı tüketimini önermiyoruz. Özellikle Akdeniz tipi beslenme dediğimiz soğuk salatalar, yine soğuk meyveler daha fazla tüketilebilir. Kesinlikle yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım" şeklinde konuştu.

"Çay ve kahve tüketimi azaltılmalı"

Yaz aylarında çay ve kahve tüketiminin azaltılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Alagöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaz aylarında daha harareti aldığı söylenilen ve tüketilen bazı içeceklerimiz var. Milletimizce de çok seviliyor bu içecekler. Ön planda olan çay tüketimi bu dönemde azaltılmalı, kahve de aynı şekilde, alkol de aynı şekilde. İçinde bulunan kafein denilen bazı maddeler idrar atımını arttırmaktadır. Olabildiğince bunlardan da kaçınmalı. Su, doğal maden suyu, ayran tüketimi ön planda arttırabilir. Yine sıcak havalarda açık renkli, pamuksu kıyafetler tercih edilebilir. Koyu renkli kıyafetler daha çok güneşi tutup ısı kaybını da engellediği için bunlardan kaçınılmalı. Belirli saat aralıklarında çok ihtiyaç olmadığı müddetçe dışarı çıkmamak gerekiyor. Bahsettiğimiz önerileri yaparak kendimizi sıcak çarpmasından koruyabiliriz bu şekilde."

Uzm. Dr. Mehmet Alagöz: Yaz aylarında yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım
Uzm. Dr. Mehmet Alagöz: Yaz aylarında yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım
Uzm. Dr. Mehmet Alagöz: Yaz aylarında yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım
Uzm. Dr. Mehmet Alagöz: Yaz aylarında yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım

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Kaynak: İHA

Mehmet Alagöz, Akdeniz, Bingöl, Çay, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzm. Dr. Mehmet Alagöz: 'Yaz aylarında yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzm. Dr. Mehmet Alagöz: "Yaz aylarında yağlı ve sıcak yiyeceklerden olabildiğince kaçınmaya çalışalım" - Son Dakika
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