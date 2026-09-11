Uzm. Dr. Süslü'den siyatik uyarısı, bacağa vuran ağrı önemli hastalığın habercisi olabilir - Son Dakika
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Uzm. Dr. Süslü'den siyatik uyarısı, bacağa vuran ağrı önemli hastalığın habercisi olabilir

Uzm. Dr. Süslü\'den siyatik uyarısı, bacağa vuran ağrı önemli hastalığın habercisi olabilir
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Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Buket Süslü, belden bacağa yayılan siyatik ağrısının tek başına bir hastalık olmadığını, bel fıtığı başta olmak üzere ciddi omurga sorunlarının belirtisi olabileceğini söyledi.

BELDEN başlayıp kalçadan bacağa kadar yayılan ve halk arasında 'siyatik ağrısı' olarak bilinen şikayetin çoğu zaman önemli bir omurga probleminin habercisi olabileceğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Buket Süslü, "Siyatik ağrısı tek başına bir hastalık değildir. Bel fıtığı en sık nedenlerden biri olsa da omurga darlığı, kas sıkışmaları ve daha ciddi hastalıklar da bu tabloya yol açabilir. Özellikle güç kaybı ve ilerleyici uyuşma varsa vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesi gerekir" dedi.

Bacağa vuran her ağrı basit bir kas tutulması olmayabilir diyen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Buket Süslü, siyatik sinirinin sıkışması sonucu gelişen siyatik ağrısının erken dönemde doğru değerlendirilmesinin kalıcı sinir hasarını önleyebileceğini belirtti. Dr. Süsü, "Belden başlayıp ayağa kadar uzanan ağrıya uyuşma, karıncalanma veya kas güçsüzlüğü eşlik ediyorsa mutlaka hekime başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

'SİYATİK AĞRISI ALTTA YATAN HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR'

Siyatik ağrısının, belin alt kısmından çıkarak kalçadan bacağa kadar uzanan siyatik sinirin sıkışması veya baskı altında kalması sonucu ortaya çıktığını belirten Dr. Süslü, bunun tek başına bir hastalık değil, farklı sağlık sorunlarının belirtisi olduğunu söyledi. Dr. Süslü, "En sık neden bel fıtığıdır. Bunun yanında omurga kanal darlığı, dejeneratif omurga hastalıkları, piriformis sendromu, daha nadir olarak ise omurga tümörleri, enfeksiyonlar, travmalar ve kırıklar da siyatik ağrısına neden olabilir" dedi.

'UZUN SÜRE OTURMAK RİSKİ ARTIRIYOR'

Bazı kişilerin siyatik açısından daha yüksek risk taşıdığına dikkat çeken Dr. Süslü, "İleri yaş, obezite, uzun süre oturarak çalışmak, hareketsiz yaşam tarzı, ağır fiziksel aktiviteler ve duruş bozuklukları siyatik gelişimini kolaylaştıran önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Bu nedenle özellikle masa başında çalışan kişilerin düzenli hareket etmeleri ve doğru duruş alışkanlığı kazanmaları büyük önem taşıyor" diye konuştu.

'KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ VARSA GECİKMEYİN'

Tedavinin altta yatan nedene göre planlandığını belirten Dr. Süslü, "Siyatik tedavisinde öncelikle ağrıya neden olan problem tespit edilir ve buna uygun tedavi uygulanır. Ancak belden başlayıp bacağa yayılan ağrıya ilerleyici uyuşma, duyu kaybı veya kas güçsüzlüğü eşlik ediyorsa bu durum acil değerlendirme gerektirir. Erken tanı ve doğru tedavi sayesinde hem ağrının kronikleşmesi hem de kalıcı sinir hasarı gelişmesi büyük ölçüde önlenebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Bel Fıtığı, Bel Fıtığı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzm. Dr. Süslü'den siyatik uyarısı, bacağa vuran ağrı önemli hastalığın habercisi olabilir - Son Dakika

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