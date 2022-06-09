Uzman doktor hayvansal ürünlerden bulaşan hastalığa dikkat çekti - Son Dakika
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Uzman doktor hayvansal ürünlerden bulaşan hastalığa dikkat çekti

09.06.2022 20:38

Uzman doktor hayvansal ürünlerden bulaşan hastalığa dikkat çekti Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Deveci, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan ve bunların ürünlerinden insanlara bulaşan brucella hastalığına karşı uyarıda bulundu.

Uzman doktor hayvansal ürünlerden bulaşan hastalığa dikkat çekti

BATMAN - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Deveci, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan ve bunların ürünlerinden insanlara bulaşan brucella hastalığına karşı uyarıda bulundu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Deveci, vücutta birçok organı hedef alan ve ülkemizde de yaygın görülen brucella hastalığına karşı uyarıda bulunarak insanlara enfekte hayvan ürünlerinin pastörize edilmeden tüketilmesi özellikle süt, peynir, krema gibi bunlarla bulaşmakta olduğunu söyledi. Dr. Deveci, "Özellikle yoğurtla bulaş bildirilmemiş. Çünkü yoğurt, süt kaynatılıp yapıldığı için hastalığın kuluçka süresine baktığımız zaman ise, iki ile dört hafta sürüyor" dedi.

"En sık şikayetler eklem ağrısı"

Sinsi bir hastalık olan brucellanın genel enfeksiyon belirtileriyle başladığını ve sık sık başka hastalıklarla da karıştırıldığını belirten Deveci, "En sık şikayetler eklem ağrısı. Özellikle de kalça eklemi tuttuğu için kalçada ağrı olur. Ateş, gece terlemesi, kas ve eklem ağrıları, huzursuzluk, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerle hastalar geliyor. Bunun dışında hayvancılıkla uğraşanlar risk grubunda. Bunlara da enfekte hayvanlarla temas, hayvanların ürünleri ile temas, bulaş olmakta" diye konuştu.

"Pastörize edilmiş ve iyice kaynatılmış süt ürünleri tercih edilmeli"

Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu aktaran Deveci, "Tedavisi var. Fakat uzun süreli bir antibiyotik tedavisi vermek gerekiyor. Kombine bir şekilde ikili veya üçlü antibiyotik tedavisi veriyoruz. Bu hastalıktan korunmanın önemli yolları var. Çünkü hastalık insanların hayat kalitesini bozuyor. Uzun süre iş kaybına yol açabiliyor ve hastalığa yeniden bulaş riski oluşuyor. Bu hastalıktan korunmak için kaynağı belli olmayan ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Pastörize edilmiş ve iyice kaynatılmış sütten yapılan ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle de bölgemizde maalesef sütler kaynatılmadan peynir yapılmakta ve bu peynirler de kısa süre içerisinde tüketilmeye çalışılmakta. Bu peynirlerin de salamura, tuzlu suda en az üç ay süreyle bekletilmesi gerekiyor. Hayvan aşılamaların yapılması gerekiyor. Sık sık düşük ve ölü doğum yapan hayvanların veteriner hekime muayene ettirilmesi gerekiyor. Bu hastalıktan korunmak mümkün ama özellikle süt ve süt ürünlerinin uygun şekilde tüketilmesi hastalığın bulaşını engellemekte ve hastalıktan korunmasını sağlamaktadır. Bu yüzden hastaların buna dikkat etmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Uzman doktor hayvansal ürünlerden bulaşan hastalığa dikkat çekti
Uzman doktor hayvansal ürünlerden bulaşan hastalığa dikkat çekti
Uzman doktor hayvansal ürünlerden bulaşan hastalığa dikkat çekti
Uzman doktor hayvansal ürünlerden bulaşan hastalığa dikkat çekti

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Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman doktor hayvansal ürünlerden bulaşan hastalığa dikkat çekti - Son Dakika

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