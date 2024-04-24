Uzman Dr. Oğuz: Covid aşısı olmayanlar için kalp krizi riski artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Uzman Dr. Oğuz: Covid aşısı olmayanlar için kalp krizi riski artıyor

Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan Uzman Doktor İbrahim Oğuz, yapılan bir çalışma sonucunda Covid aşısı olmayanların aşı olanlara göre daha fazla kalp krizi riski taşıdığını belirtti. Türkiye'de ölümlerin büyük bir kısmının kalp hastalıklarına bağlı olduğu istatistiklerle ortaya çıktı. Oğuz, kalp krizi belirtileri hakkında da bilgi vererek, kalp krizi riskini azaltmak için tavsiyelerde bulundu.

24.04.2024 19:07
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Uzman Dr. Oğuz: "Covid aşısı olmayanlar için kalp krizi riski artıyor"

DENİZLİ - Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan Uzman Doktor İbrahim Oğuz, 20 milyon insan üzerinde yapılan çalışma ile Covid aşısı olmayanların aşı olanlara oranla daha fazla kalp krizi riski taşıdığının ortaya çıktığını belirtti.

İstatistiklere göre Türkiye'de ölümlerin büyük bölümünün kalp hastalıklarına bağlı olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Doktoru İbrahim Oğuz, Corona döneminden sonra kalp hastalıklarının gençlerde de sık sık görüldüğünü ifade ederek, "Başlıca etkenleri arasında sigara kullanımındaki yaygınlık, kötü beslenme alışkanlıkları, spordan uzaklaşmak, tuz kullanımı ve birçok faktör var. Ancak son zamanlarda yapılan bir çalışma ile çarpıcı sonuçlarla karşılaştık. Korona döneminden sonra vatandaşlar özellikle kalp krizine bağlı ölümleri Covid aşısına bağlıyordu. Ancak 20 milyon insan arasında 1 yıl takip ile bir çalışma yapıldı. Çalışmanın sonucuna göre aşı olmayanlarda aşı olanlara göre daha fazla kalp hastalıkları ve ölüm gözlendiği ortaya çıktı. Covid aşısı değil daha çok Covid insanlarda kalp krizi riskini artırıyor. Önce Covid hastalığına yakalanıp, daha sonra kalp krizi geçirdiği için insanlar bunu aşıya bağlıyor. Ama yapılan bu çalışma ile bunun tam tersi olduğu ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

"Sadece sol kol ağrısı kalp krizi belirtisi için yeterli değil"

Halk arasında bilinenin aksine sol kol ağrısının kalp krizi belirtisi için yeterli olmadığını dile getiren Oğuz, "Kalp krizi belirtileri olarak göğüs üzerinde baskı şeklindeki ağrılar bizi kalp krizi konusunda daha çok düşündürüyor. Mevsim geçişlerinde, sıcak soğuk değişimlerinde iğne batması şeklindeki ağrılarla başvuranlar çok oluyor ancak bu şekildeki ağrılar daha çok kas ağrısını düşündürüyor. Göğüste baskı ve ağırlık tarzı ağrılar doğrudan kalp krizi belirtisidir. Sadece sol kol ağrısı pek önemli değil, daha çok göğüs ağrısı ile birlikte olan sol kol ağrısı, terleme, nefes darlığı buna eşlik ediyorsa o zaman kalp krizi olarak değerlendirilebilir" dedi.

Kalp krizi riskini en aza indirmek için tavsiyelerde bulunan Oğuz, sedanter yaşamdan uzak durulması gerektiğini belirterek, "Spora çok önem verilmesi lazım. Hamur işi ve yağlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Kötü kolestrol dediğimiz LDL'yi herkesin ölçtürmesi gerekir. Eğer bu değer yüksekse tedavisine başlanılmalı. Çünkü kötü kolestrol dediğimiz LDL sürekli damarlarda birikerek damarlarda tıkanıklığa yol açar. Özellikle diyabet, tansiyon, böbrek yetmezliği gibi kronik rahatsızlığı olanlar kontrollere düzenli olarak gitsin. En önemli faktörlerden biri de sigara kullananların sigarayı bırakması lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Uzman Dr. Oğuz: Covid aşısı olmayanlar için kalp krizi riski artıyor - Son Dakika

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