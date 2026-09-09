Uzman Dr. Olgun: Sıcak havalarda sıvı kaybı burun kanamasını tetikliyor

Özel Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Olgun, sıcak havalarda terlemeyle birlikte vücudun sıvı kaybettiğini belirterek, yeterli sıvı alınmaması durumunda dokularda kuruluk meydana geldiğini ve burun içerisindeki damarların daha kolay çatlayarak kanamaya yol açabildiğini söyledi.

Adana gibi sıcaklığın yüksek olduğu kentlerde burun kanamasının önemli nedenlerinden birinin de sıcak hava ve buna bağlı sıvı kaybı olduğunu belirten Dr. Mustafa Kemal Olgun, burun kanamasının her zaman yalnızca sıcaklığa bağlanmaması gerektiğini vurguladı.

"Öncelikle yüksek tansiyon akla geliyor"

Burun kanamasının birçok farklı nedeni olabileceğini aktaran Olgun, "Genel amaçlı baktığımız zaman burun kanaması yapan sebepler var. Bu sebeplerden genel sebepler deyince aklımıza en başta bir tansiyon problemi, yüksek tansiyon gelebilir. İkinci problem bir kan hastalığı mı var, kanama bozukluğu mu var? Üçüncü problemler başta kan sulandırıcı ilaçlar kullanıp, bir kalp problemiyle ameliyatla ilgili öyle bir durum mu var? Bir kaza mı geçirmiş veya alerjisi mi var gibi bu tür genel problemlere hem muayene şeklinde hem de laboratuvar tetkikleriyle, bir de tabii ki olmazsa olmaz hasta hikayesiyle mutlaka bizim bu hikayeyi alarak neye yöneleceğimizi, problemin nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor" dedi.

Burun kanamasının kişide paniğe neden olabildiğini ancak bunun aynı zamanda vücudun verdiği bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Olgun, "Gösterge dedim biraz evvel burun kanaması, çünkü burun kanaması tamam, doğru, az da olsa insanı telaşa ve paniğe götürebilir ama vücudumuzun, özellikle beynimizin kanaması için de, kanamaması için veya diyelim, bir bize uyarı olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Sıvı kaybı damarların çatlamasını kolaylaştırıyor"

Adana'daki sıcak havaların burun kanamasında lokal bir neden oluşturabildiğine dikkat çeken Olgun, "Bir de Adana'mızın, sıcak Adana'mızın bu sıcağının getirmiş olduğu tabii ki bir lokal sebep de var. Nedir bu lokal sebep? Burun içi kanamalar. Sebebini de şöyle bağlıyoruz: Sıcakta terliyoruz. Terleme vücudun kendini soğutması, ama terlemeyle beraber vücudumuz sıvı kaybediyor. Sıvı kaybedince eğer sıvıyı da yerine koyamaz isek bu sefer vücudumuzda damarlarımızdan baştan olmak üzere bir kuruma meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

Sıvı kaybıyla birlikte iç organlarda ve solunum yollarında da kuruluk meydana gelebildiğini anlatan Olgun, "Kuru olan yerlerde, dokularımızda damarların çatlaması daha çabuk oluyor, daha kolay oluyor. Dolayısıyla sıcağın etkisi, bir dehidratasyon yani vücudun sıvı kaybıyla beraber ortaya çıkan sebeplerden bir tanesi" dedi.

Kuru havanın da burun kanamasını tetikleyebildiğini belirten Olgun, "Bir de tabii ki kuru havanın, burun içerisine solunum sırasında girerek de yine lokal olarak burnu kurutması da sebeplerden bir tanesi" diye konuştu.

"Kan kaybı, tansiyon düşüklüğü ve bayılma görülebilir"

Burun kanamasının kontrol altına alınmaması halinde farklı risklerin ortaya çıkabileceğini kaydeden Olgun, "Önlem almazsak birincisi kanamalarımız şiddetli olabilir. Hani belki vücudumuzun gizli bir yerinde kanama olsa o kadar şey değil ama burnumuz kanayınca panikliyoruz. Kan kaybı. İkincisi tabii ki solunum yolu problemleri, üst solunum yolu problemleri de beraberinde getiriyor. Tansiyon düşüklükleri, bayılmalar, kendinden geçmeler, anlatabiliyor muyum? Yani bir sürü tansiyon problemine bağlı, düşmesine bağlı problemler olabiliyor" dedi.

"Kanamanın ön bölgeden mi arka bölgeden mi geldiğine bakıyoruz"

Burun kanamasının nedenini belirlemek için öncelikle hastanın hikayesinin dinlendiğini ifade eden Olgun, teşhis sürecini ise şöyle anlattı:

"Birincisi biraz evvel izah edeceğim gibi, hastamızdan güzel bir hasta hikayesi alıyoruz. Yönleniyoruz, biraz evvel saymış olduğum problemler mi var yoksa sıcağa bağlı, dehidratasyona yani sıvı kaybına bağlı mı olduğunu görüyoruz. Sonra endoskopik muayenelerimiz var. Endoskopiyle burun içerisine girerek problem olan, kanayan yere bakıyoruz. Burnun ön bölgesi kanamaları var, arka bölge kanamaları var. Biz hekim olarak teşhise öyle yönelebiliyoruz."

Burun içerisindeki yaranın yanı sıra alerji, enfeksiyon ve polipoid oluşumların da kanamaya neden olabileceğini belirten Olgun, "Burun içi yarası mı var, alerjisi mi var, polipoid dediğimiz enfeksiyonlar vesaireler mi var? Ona göre de bir teşhis koyarak tedavi etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sıvı vücudun olmazsa olmazı"

Sıcak havalarda burun kanamasından korunmanın en önemli yollarından birinin yeterli sıvı tüketmek olduğunu vurgulayan Olgun, "Evet, birinci maddemiz bir, normal yani vücuda sıvı alacağız. Nasıl alacağız? Su içerek, sıvılar içerek vücudumuza alacağız" dedi.

Burun içinin nemlendirilmesinin de önemli olduğunu aktaran Olgun, "Bir de tabii ki artık burun için nemlendiricilerimiz var. Artı bulunduğumuz ortamda nemlendirme. Klimalarda olsun, yeni klimalar var, modern klimalar var, nemlendirici klimalar var. Yani nem, sıvı vücudun olmazsa olmazı bu tür kanamalarda" diye konuştu.