Uzman Dr. Özmen, Türkiye'de diyabet oranının yüzde 17'yi aştığını söyledi - Son Dakika
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Uzman Dr. Özmen, Türkiye'de diyabet oranının yüzde 17'yi aştığını söyledi

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Uzman Dr. Özmen, Türkiye\'de diyabet oranının yüzde 17\'yi aştığını söyledi
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Nilüfer Belediyesi’nin Dünya Diyabet Günü öncesi düzenlediği söyleşide Uzm. Dr. İlker Özmen, Türkiye’de diyabet oranının yüzde 17’yi aştığını söyledi. Özmen, hastalığın doğru beslenme ve düzenli egzersizle önlenebileceğini söyleyerek riskli kişilere kan şekeri kontrolü önerdi.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Sağlık Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Uzm. Dr. İlker Özmen, Türkiye'de diyabet görülme oranının yüzde 17'yi aştığını belirterek, hastalığın doğru beslenme ve düzenli egzersizle önlenebileceğini söyledi.

Nilüfer Belediyesi, "Sağlık Buluşmaları" kapsamında Dünya Diyabet Günü öncesinde farkındalık oluşturmak amacıyla "Şeker Hastalığı ve Diyabet" söyleşisi düzenledi. Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'ndeki etkinlikte vatandaşlarla konuşan Uzm. Dr. İlker Özmen, hastalığın belirtileri, tanı yöntemleri ve korunma yollarını anlattı.

Diyabetin, insülin eksikliği veya direnci nedeniyle kan şekerinin yükselmesi sonucu pek çok organı etkilediğini belirten Özmen; çok su içme, idrara sık çıkma, halsizlik, bulanık görme ve açıklanamayan kilo kaybının başlıca belirtiler olduğunu ifade etti. Hastalığın bazen hiçbir belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çeken Özmen, "Sağlıklı bireylerin bile 35 yaşından sonra 3 yılda bir kan şekeri ve Hemoglobin A1c ölçümü yaptırmasını öneriyoruz. Fazla kilolu kişilerin ise belirti beklemeden kontrolden geçmesi gerekiyor. Ayrıca gebeliğin 24 ile 28'inci haftaları arasında yapılan şeker taraması da ihmal edilmemeli" dedi.

"Aç kalmamak değil, dengeli beslenmek gerekiyor"

Türkiye'de diyabet görülme sıklığının yüzde 17'nin üzerine çıktığını kaydeden Uzm. Dr. İlker Özmen, hastalığı önlemenin en pratik ve ekonomik yolunun yaşam tarzı değişikliği olduğunu vurguladı. Tanı konulan hastalarda ilk 3 ay beslenme ve hareket düzenini takip ettiklerini, yeterli olmazsa ilaç veya insülin tedavisine geçtiklerini aktaran Özmen, şu önerilerde bulundu:

"Hastalarımıza aç kalmayı değil; azar azar, sık ve düzenli yemek yemeyi tavsiye ediyoruz. Glisemik indeksi düşük gıdalar, sebze, baklagiller ve tam tahıllar tercih edilmeli; trans yağlardan uzak durulup alkol sınırlandırılmalı. Egzersizde ise araya iki günden fazla boşluk koymadan, haftanın en az 3 günü orta şiddetli hareket yapılmalı. Vücuttaki hormonal denge nedeniyle tempolu yürüyüşler için sabah erken saatler yerine öğleden sonra veya akşamüstü daha uygundur."

Kontrol altına alınamayan şekerin uzun vadede kalp-damar hastalıkları, inme, böbrek yetmezliği, görme kaybı ve diyabetik ayak gibi ciddi sorunlara yol açtığını hatırlatan Özmen, hastaların düzenli muayenelerini ve grip, zatürre gibi koruyucu aşılarını aksatmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Söyleşide katılımcıların sorularını da yanıtlayan Özmen'e, günün anısına hediye verildi.

Kaynak: İHA
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